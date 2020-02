Granblue Fantasy Versus : Just For Games lâche une date pour la version physique française, avant de se rétracter

Il y a vraiment de quoi être un peu perdu au niveau de la communication entourant la date de sortie de Granblue Fantasy Versus en dehors du Japon. Jusqu'à vendredi dernier, rien n'était officiel, mais XSEED Games a finalement annoncé que le jeu de versus fighting débarquerait outre-Atlantique le 3 mars, contre le 6 février au Japon.

L'Europe était donc dans le flou et, encore ce midi, Marvelous déclarait ne pas avoir de date à annoncer, tout en parlant de la localisation sur notre continent. Et pourtant, voilà que Just For Games a affirmé que Granblue Fantasy Versus sortirait en version physique le 27 mars en France via Twitter et par communiqué de presse envoyé aux différentes rédactions, qui ont donc repris l'information. Oui, la fameuse date que nous avions justement pu voir sur la fiche produit et qui avait tout d'un possible placeholder.

Fort suspicieux et ne voyant pas Marvelous faire d'annonce, nous avons tout simplement posé la question, dont la réponse a été sans équivoque, la date européenne n'est toujours pas finalisée.

Depuis, Just For Games a effacé le tweet en question (d'où notre capture d'écran) et a simplement reposté un message indiquant la sortie du jeu au premier trimestre, avec une petite explication sur le fait que la date qui lui avait été fournie par l'éditeur n'est qu'un placement.

Pour le coup, rien de ce que vous pourrez voir sur les différents sites marchands n'est à prendre pour argent comptant, il faudra bien attendre un communiqué de Marvelous pour être fixé. Dans tous les cas, l'impatience grandit et nous serions bien curieux de connaître les raisons pour lesquelles l'éditeur ne peut actuellement rien dire.