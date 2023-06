Bye Sweet Carole : première bande-annonce pour le nouveau jeu du créateur de Remothered

Source: Just For Games

Chris Darril est surtout connu pour être le concepteur des jeux d'horreur Remothered: Tormented Fathers et Remothered: Broken Porcelain, mais pour son prochain titre, l'ambiance sera un peu moins effrayante. Il planche depuis de longs mois sur Bye Sweet Carole, qui s'est offert une première bande-annonce :

Développé par le studio Little Sewing Machine et édité par Just for Games, Bye Sweet Carole sera quand même un jeu horrifique, mais avec une direction artistique dans le pur style des anciens dessins animés Disney. Voici une présentation du scénario ainsi que les points clés de ce titre :

La jeune Lana Benton, poussée par le terrifiant M. Kyn, également connu sous le nom de « Old Hat », se retrouve propulsée dans un mystérieux jardin enchanté pour affronter des créatures menaçantes et perturbantes. Après avoir découvert plusieurs lettres d'un certain « French », Lana décide de suivre la piste la plus récente de Carole Simmons, une fille du même âge qui aurait apparemment réussi à s'échapper de Bunny Hall, un orphelinat du XIXe siècle. Le bâtiment est maintenant infesté par une colonie de lapins sauvages capables d'ouvrir un portail dimensionnel vers le royaume de Corolla... Entamez un voyage horrifique à travers une sombre histoire se déroulant dans le monde fascinant de Corolla.

Immergez-vous dans un univers dessiné à la main, réalisé à l'aide de techniques cinématographiques inspirées des plus grands films d'animation.

Rencontrez une galerie de personnages excentriques, de votre fidèle ami M. Beasie à la chouette malfaisante Velenia, en passant par le terrifiant M. Kyn.

Transformez-vous en lapin et utilisez vos différentes formes pour surmonter les défis mortels qui vous attendent.

Bye Sweet Carole n'a pas encore de date de sortie, mais il arrivera dans le courant de l'année 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver Remothered: Broken Porcelain à 26,99 € sur Gamesplanet.