Remothered: Broken Porcelain, une grosse mise à jour publiée pour améliorer le jeu d'horreur

En octobre dernier, Modus Games, Darril Arts et Stormind Games ont lancé sur les plateformes du moment Remothered: Broken Porcelain, un jeu d'horreur qui a bien eu du mal à séduire les joueurs et les critiques, la faute à une narration trop plate et surtout à pas mal de soucis techniques.

Pour le premier point, c'est foutu, mais les studios comptent quand même corriger l'expérience et viennent de lancer aujourd'hui une grosse mise à jour gratuite pour Remothered: Broken Porcelain. Vous pouvez retrouver le changelog sur le site de l'éditeur, mais en résumé, le patch propose une meilleure optimisation, corrige des bugs, améliore l'éclairage, la musique, les animations et bien d'autres choses. Antonio Cannata, PDG et cofondateur de Stormind Games, commente :

Stormind Games a travaillé dur sur les mises à jour de Broken Porcelain afin de s'assurer que les joueurs puissent vivre le jeu comme nous souhaitons qu'ils le vivent. Le jeu est maintenant dans son état le plus abouti, grâce à l'aide de notre communauté de joueurs dévoués qui ont pris le temps de nous écrire et de nous signaler des bugs. Nous ne pourrons jamais assez remercier tous les fans qui ont soutenu le jeu depuis le début, et ceux qui ont reconnu notre travail acharné et notre amour pour les joueurs.

La mise à jour de Remothered: Broken Porcelain est disponible dès maintenant sur PC (Steam et GOG.com), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, le titre est vendu quant à lui 26,51 € sur Amazon.