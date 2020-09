Remothered: Broken Porcelain avance sa date de sortie

Préquelle de Remothered: Tormented Fathers et d'accord connu sous le titre de Remothered: Going Porcelain, Remothered: Broken Porcelain devait à l'origine débarquer le 25 août dernier sur ordinateurs et consoles de salon, puis en fin d'année sur Switch. Mais rapidement, Modus Games, Stormind Games et Darril Arts ont décidé de reporter le lancement au 20 octobre prochain sur toutes les plateformes. Et ce n'est pas fini.

Car finalement, Remothered: Broken Porcelain sera un poil en avance, car les studios viennent d'annoncer aujourd'hui que la date de sortie de leur jeu d'horreur est désormais fixée au 13 octobre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour éviter la concurrence, très rude en octobre en ce qui concerne les jeux horrifiques. C'est ce qu'explique Shane Bierwith, EVP du marketing mondial chez Modus Games :

C'est un mois incroyablement chargé pour les jeux, en particulier les jeux d'horreur. Bien qu'il ne soit pas courant d'avancer les dates, nous aimerions permettre aux fans d'horreur de mettre la main sur Broken Porcelain plus tôt, afin qu’ils aient le temps de découvrir tous les grands jeux prévus autour d'Halloween.

Rendez-vous donc le 13 octobre prochain pour trembler devant Remothered: Broken Porcelain, vous pouvez le précommander contre 29,99 € sur Amazon.fr.

