Remothered: Broken Porcelain, une bande-annonce lugubre se penchant brièvement sur l'histoire

Remothered: Broken Porcelain est sous le feu des projecteurs puisque Modus Games vient de partager une bande-annonce quelque peu... décalée. En effet, la firme met en avant l'histoire de cette nouvelle expérience horrifique, l'ambiance est lugubre, l'univers est oppressant, si vous aimez le genre, vous allez tomber sous le charme.

Mais pour mieux vous situer, voici un petit synopsis.

L'auberge Ashmann recèle des secrets qu'il ne sera pas facile de découvrir ; ses nombreux mystères s'entrelacent et sont gardés par les menaçants traqueurs, de redoutables prédateurs prisonniers du temps et des murs de l'auberge. Des réflexes aiguisés ne suffiront pas pour survivre ; dans cette aventure terrifiante, il sera essentiel de faire preuve de stratégie et d'ingéniosité. Prenez les bonnes décisions, car en choisissant le moment opportun pour se cacher, fuir ou faire face au danger, la proie peut se muer en chasseur.