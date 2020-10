Remothered: Broken Porcelain, le jeu d'horreur lancé avec une nouvelle vidéo

Remothered: Broken Porcelain devait normalement sortir le 25 août dernier, mais il avait rapidement été repoussé au 20 octobre 2020, avant finalement d'être attendu le 13 octobre. Une aventure rocambolesque, mais qui se termine aujourd'hui, car ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu d'horreur est disponible dès maintenant sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Pour fêter ça, Modus Games, Darril Arts et Stormind Games partagent donc la bande-annonce de lancement de Remothered: Broken Porcelain, qui est « à la fois préquelle et suite du premier titre », Remothered: Tormented Fathers. En clair, pas besoin d'avoir forcément fait le précédent jeu pour se lancer dans cette aventure horrifique aux côtés de Jennifer, qui est embauchée en tant que femme de chambre à l'auberge Ashmann, lieu plutôt sinistre cachant d'effroyables secrets et surtout des hôtes repoussants. Les fans retrouveront le personnage de Rosemary, qui fait son apparition dans la vidéo ci-dessus.

Remothered: Broken Porcelain est donc disponible dès maintenant sur PC (Steam et GOG.com), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, il est vendu 29,99 € sur Amazon.fr.