Remothered: Broken Porcelain déjà repoussé, et de plusieurs mois

C'est un running gag qui aura accompagné le lancement d'un paquet de jeux tout au long de cette génération, le report de la date de sortie. Lors du Future Games Show 2020 le mois dernier, Stormind Games et Darril Arts étaient tout fiers d'annoncer que Remothered: Broken Porcelain sortirait le 25 août prochain sur PC, PS4 et Xbox One, mais devinez quoi ? Oui, il vient d'être repoussé.

Et pas qu'un peu, car la date de sortie de Remothered: Broken Porcelain est désormais fixée au 20 octobre 2020. La seule bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle date concerne également la version Switch, qui arrivera donc en même temps que les versions PC, PS4 et Xbox One un poil avant Halloween. Modus Games, éditeur du jeu, s'explique (et accuse la pandémie, évidemment) :

Il y a quelques semaines, nous avons eu le privilège de présenter un premier aperçu du gameplay de Remothered: Broken Porcelain lors du Future Games Show de GamesRadar où nous avons révélé que le jeu sortirait le 25 août. Cependant, après mûre réflexion, nous avons décidé avec Darril Arts et Stormind Games de reporter la sortie de Remothered: Broken Porcelain au 20 octobre de cette année. Nous sommes extrêmement heureux de vous inviter dans ce chapitre merveilleusement réalisé de l'histoire de Remothered, mais il est important que nous vous livrions l'expérience que vous méritez. Avoir du temps supplémentaire pour le peaufinage et pour s'adapter à des délais imprévus plus longs en raison de la situation mondiale actuelle nous aidera à faire exactement cela. Cela signifie également que vous pourrez explorer l'Auberge Ashmann pour la toute première fois pendant la période la plus effrayante de l'année, Halloween! Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour votre patience et votre enthousiasme pour Remothered: Broken Porcelain. Nous avons hâte de voir vos réactions lorsque vous jouerez au jeu plus tard cette année.

Voilà, il faudra désormais attendre deux mois supplémentaires avant de découvrir Remothered: Broken Porcelain, annoncé pour rappel en 2019 sous le nom de Remothered: Going Porcelain. Il s'agit de la suite de Remothered: Tormented Fathers, que vous pouvez retrouver à 30 € sur Amazon.fr.

