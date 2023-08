Bye Sweet Carole vend déjà du cauchemar avec sa première longue vidéo de gameplay

Source: Just for Games

Source: Just for Games

Little Sewing Machine a été fondé par Chris Darril, concepteur des Remothered: Tormented Fathers et Remothered: Broken Porcelain, et le studio développe actuellement Bye Sweet Carole, un jeu d'aventure encore une fois horrifique mais fortement influencé par l'animation traditionnelle.

Bye Sweet Carole s'est offert une première longue vidéo de gameplay à l'occasion de la gamescom 2023, partagée aujourd'hui par l'éditeur Just for Games. Les studios précisent qu'il s'agit d'une version pré-alpha du jeu, loin du produit final, qui inclura notamment des doublages en anglais et en italien à sa sortie. Dans cette séquence, nous suivons la jeune Lana qui doit échapper au Old Hat, un terrible monstre, mais elle est aidée par M. Baesie, un personnage capable d'attaquer mais aussi de devenir tout petit. Entre lui et la capacité de Lana à se transformer en lapin, il faudra passer d'un personnage à l'autre pour résoudre des énigmes et fuir ce jardin enchanté peu accueillant. Petite anecdote partagée par les développeurs, Lana a déjà 70 000 images dessinées à la main pour ses animations in-game.

Bye Sweet Carole est déjà attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. D'ici là, vous pouvez retrouver Remothered: Broken Porcelain à 17,55 € sur Amazon.