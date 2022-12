The Last of Us : les personnages principaux de la série HBO prennent la pose sur de beaux posters promotionnels

Après une production finalement assez rapide, par rapport à d'autres projets d'adaptation qui se font encore attendre, la série The Last of Us débutera le dimanche 15 janvier 2023 sur HBO aux États-Unis. La date de sortie est connue, la première bande-annonce a été diffusée, mais nous n'avions pas encore vu tout le casting en action : c'est donc avec joie que nous découvrons les principaux personnages en costumes à l'occasion d'une série de posters.

Nous retrouvons ainsi Nico Parker en Sarah, Storm Reid en Riley, Lamar Johnson en Henry, Keivonn Woodward en Sam, Murray Bartlett en Frank, Nick Offerman en Bill, Anna Torv en Tess, Gabriel Luna en Tommy, Merle Dandrige en Marlene (qu'elle incarnait et doublait déjà dans le jeu vidéo) et bien évidemment Bella Ramsey et Pedro Pascal en Ellie et Joel. Seront-ils à la hauteur pour donner vie à vos personnages favoris ? Réponse dans quelques semaines !

Au passage, une affiche principale avec le duo de héros a aussi été révélée il y a quelques jours, nous vous la proposons également ci-dessus. Pour vous replonger dans l'univers de la franchise, vous pouvez vous procurer The Last of Us Part II à partir de 14,20 € sur Amazon.fr.