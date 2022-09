The Last of Us : la première bande-annonce pour la série de HBO est là !

Vous le savez, HBO prépare depuis de longs mois une série live-action The Last of Us, basée sur le jeu vidéo de Naughty Dog. Sa diffusion est prévue pour le début d'année prochaine, mais pour le moment, nous n'avions eu droit qu'à une image et un court teaser diffusé le mois dernier.

Aujourd'hui, les fans célèbrent le Last of Us Day, jour marquant le début de l'épidémie dans le jeu vidéo, et HBO profite de l'évènement pour dévoiler la première vraie bande-annonce de la série live-action The Last of Us. Nous retrouvons Joel et Ellie, incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, dans ce monde post-apocalyptique sans pitié bien connu des joueurs. Les références au jeu sont bien là, de quoi rassurer les fans quant à la fidélité envers l'œuvre originale. Pour rappel, la série a été conçue par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, réalisateur du jeu de Naughty Dog.

Malheureusement, aucune date de sortie n'est dévoilée ici, la série live-action The Last of Us est attendue en 2023 sur HBO Max. D'ici là, vous pouvez retrouver le jeu The Last of Us Part I à 79,99 € à la Fnac.

