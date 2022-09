The Last of Us : All Gone, l'impressionnant fan film français est disponible sur YouTube

Si vous trainez sur YouTube, vous connaissez sans doute la chaîne d'Edward Ez et son émission Rétro Découverte, revenant avec humour sur des jeux marquants. Mais cette fois, il est acteur d'un fan film The Last of Us réalisé par Alexandre Delol, qui vient d'être diffusé sur la plateforme :

Bien évidemment, pas de Joel ou d'Ellie ici, nous suivons pendant quelques minutes Nathan (Edward Ez) et Sam (Amdi Kane), tentant de survivre tant bien que mal dans ce monde post-apocalyptique avec des infectés et même un terrifiant Claqueur. Nous vous laissons le soin de découvrir ce court-métrage très réussi, reprenant habilement les codes narratifs de la franchise des jeux de Naughty Dog et revisitant le style musical de Gustavo Santaolalla. D'ailleurs, le sous-titre All Gone vient de pistes de la bande originale de TLOU.

Pour rappel, nous aurons droit à une vraie série The Last of Us produite par HBO en début d'année prochaine, tandis que le premier jeu de franchise à eu droit à un remake, disponible contre 79,99 € à la Fnac.

