tinyBuild rachète l'éditeur Versus Evil (The Banner Saga)

tinyBuild est un éditeur qui est maintenant bien connu, grâce notamment aux franchises Hello Neighbor et Party Hard, et à des titres tels Mr. Shifty, The Final Station, Graveyard Keeper ou encore Garage: Bad Trip. Et il vient d'annoncer aujourd'hui le rachat de Versus Evil, un autre éditeur.

Versus Evil a dans son catalogue des licences comme The Banner Saga, Faeria, Antihero ou encore Armikrog. Ses 250 employés rejoignent donc les rangs de tinyBuild, qui compte désormais plus de 400 personnes dans son effectif. Au passage, tinyBuild se met dans la poche Red Cerberus, studio d'assurance-qualité qui appartient à Versus Evil.

tinyBuild a tout de même dépensé 12,5 millions de dollars pour cette acquisition, et lâchera d'autres paiements dans les trois ans à venir via des actions pouvant aller jusqu'à 18,8 millions de dollars supplémentaires. Pour rappel, tinyBuild éditera prochainement Tinykin, par les créateurs de Splasher. Vous pouvez également retrouver Hello Neighbor à 24,99 € sur Amazon.