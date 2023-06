UNDERDOGS : combat de vrais mechs en vue, trailer et images pour se faire une idée

UNDERDOGS est un jeu de combat futuriste basé sur la physique qui se déroule dans la capitale mondiale des combats de robots du 22e siècle, New Brakka. Entrez dans les fameuses fosses de combat de New Brakka dans votre Gorilla Mech de cinq tonnes et préparez-vous à écraser, frapper et vous frayer un chemin à travers tous les ennemis que les pitmasters vous lancent. Gagnez et vous pouvez mettre à niveau votre robot pour qu'il soit encore plus redoutable - équipez-vous de plus de 100 objets, y compris des outils électriques comme des tronçonneuses et des boulets de démolition.

Enfermez-vous dans 5 tonnes de métal et partez à l'assaut d'une scène sombre de combats souterrains ! Frappez, écrasez, mutilez et déchirez les bots et mechs ennemis, c'est plein de violence métal contre métal dans ce premier du genre bagarreur mech basé sur la physique. Mais se déchaîner dans les stands n'est pas tout, c'est un roguelike. Équipez-vous avec plus de 100 articles, y compris des outils électriques comme des tronçonneuses et des boulets de démolition, embauchez des pirates et des saboteurs, bousculez et traitez avec les gangsters et les psychopathes qui courent dans ces rues pendant que vous vous frayez un chemin dans la chaîne alimentaire. Cette ville est un spectacle de chiens mangeurs de chiens, mais heureusement, vous n'êtes pas seul. Votre petit roi bruv est dans votre coin - piratant vos ennemis et vous donnant la lèvre pendant que vous vous battez comme un animal sauvage, des pit bots de la taille d'une voiture qui veulent vous tuer aux rugissements assourdissants des foules assoiffées de sang. C'est New Brakka, la capitale mondiale du combat de mechs. C'est UNDERDOGS. Bienvenue dans la jungle.

Voici quelques images fournies par One Hamsa, le studio de développement :

UNDERDOGS n'a pas encore de date de sortie et il est annoncé pour 2024.