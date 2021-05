Ven VR Adventure en attente d'approbation par Facebook pour sa sortie prochaine sur Oculus Quest 2

Ven VR Adventure est un platform runner empruntant beaucoup aux mécaniques du célèbre Crash Bandicoot. Nous y accompagnons un genre de renard aztèque sur la planète Runnies en proie aux envahisseurs, dont le bien nommé Bruce Nelson, qui cherche à tout prix à s’approprier l’énergie de la planète et de ses habitants pour devenir immortel. Le jeu nous emmène dans un monde original aux aspects futuristes à travers douze niveaux et trois chapitres remplis de défis et de pièges.

C'est via le Reddit d'un des développeurs de Monologic Games que nous apprenons que le portage de Ven VR Adventure sur Oculus Quest 2 est dans sa phase terminale. Le jeu est en attente d'approbation par Facebook et devrait débarquer sur le store Oculus dans le courant du troisième trimestre. Pour nous faire patienter et nous mettre l'eau à la bouche, le développeur poste une vidéo de gameplay du jeu tournant sur l'Oculus Quest 2 et qui semble plutôt fidèle graphiquement à la version PC que nous avions testé ici.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.