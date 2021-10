Vicarious Visions : bientôt l'abandon du nom du studio ?

Fondé en 1994, Vicarious Visions a été racheté en 2005 par Activision, qui a quant à lui fusionné avec Blizzard en 2008. Récemment, Vicarious Visions a développé des titres réussis comme Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Tony Hawk Pro Skater 1+2, mais en début d'année, il a fusionné avec Blizzard.

Actuellement, les développeurs aident donc à la création de jeux Overwatch, Warcraft et Diablo, mais le nom de Vicarious Visions pourrait prochainement disparaître. Plusieurs employés ont contacté Polygon pour indiquer que lors d'une réunion ce mercredi, des responsables ont annoncé que le nom allait être abandonné. Le nouveau patronyme de l'équipe n'a pas été annoncé, mais il pourrait être Blizzard Albany, en rapport avec la ville où est basé le studio.

Même si c'est une page qui se tournera pour le studio et les fans, les développeurs ne sont pas vraiment surpris par cette annonce, prévisible depuis la fusion avec Blizzard. Cependant, certains soulignent une annonce soudaine, il faut dire que la réunion était prévue pour être légère et amusante, personne ne s'attendait à apprendre la nouvelle à ce moment-là. Et même si les développeurs ont encore de nombreuses questions sans réponses, les responsables ont affirmé qu'aucun licenciement n'était à prévoir pour le moment.

Tony Hawk Pro Skater 1+2 sera donc sans doute le dernier jeu développé par Vicarious Visions tel que nous le connaissons, vous pouvez retrouver le jeu à 44,39 € sur Amazon.

Lire aussi : Electronic Arts et Velan Studios annoncent un « jeu d'action par équipe » par les anciens de Vicarious Visions