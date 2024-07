Watch Dogs : le tournage du film a débuté, la preuve en image

En 2013, Ubisoft annonçait une adaptation au cinéma de Watch Dogs, avant même la sortie du premier jeu de la franchise. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, les joueurs n'ont pas vraiment apprécié le dernier opus en date, Watch Dogs: Legion. Qu'importe, le film est toujours en chemin et les choses avancent bien.

Cette semaine, Ubisoft a partagé une image sur les réseaux sociaux pour annoncer que le tournage du film Watch Dogs a débuté. Non, nous ne verrons pas Aiden Pearce pour le moment, il faut se contenter du message « Lights_Camera_Action.exe » et d'une photo du clap avec le titre du film, le nom du réalisateur (Mathieu Turi, Gueules Noires) et celui du directeur de la photographie (Daniele Massaccesi, Matrix Resurrections). Au casting, nous retrouverons Sophie Wilde (La Main) et Tom Blyth (Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur), dans des rôles inconnus.

Le film Watch Dogs n'a pas encore de date de sortie, il faudra patienter encore quelques mois avant de découvrir la première bande-annonce. En attendant, vous pouvez retrouver Watch Dogs premier du nom à partir de 17,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Gamesplanet.