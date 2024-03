Watch Dogs : un réalisateur et une actrice pour le film

En pré-production depuis de longues années, le film Watch Dogs s'est fait oublier, tout comme la franchise après un troisième jeu vidéo très médiocre. Pourtant, le projet est encore dans les tuyaux et Deadline dévoile des informations très intéressantes, à savoir le nom d'une actrice et surtout du réalisateur.

Sophie Wilde, qui s'est fait remarquer en 2022 avec l'excellent film d'horreur La Main (Talk to Me en VO), va jouer un rôle dans le film Watch Dogs, mais il faut se contenter de ça pour le moment. Cependant, Deadline dévoile également que Mathieu Turi réalisera le long-métrage. Le Français a été assistant-réalisateur sur un tas de films, notamment Inglorious Basterds de Quentin Tarantino et Sherlock Holmes : Jeu d'ombres de Guy Ritchie, il a également réalisé trois longs-métrages, à savoir Hostile, Méandre et plus récemment Gueules Noires, mettant en scène des mineurs coincés dans une mine inquiétante. Un film de genre français malheureusement pas si bien que ça, espérant qu'il fasse mieux avec Watch Dogs.

Pour rappel, Mathieu Turi réalisera également la série A Plague Tale, adaptée des jeux d'Asobo Studios. Chose amusante, Olivier Derivière a signé la bande originale des jeux vidéo avec des rats et de Gueules Noires, il a aussi travaillé avec Ubisoft sur Assassin's Creed IV : Black Flag - Le prix de la Liberté, sera-t-il à la musique pour le film Watch Dogs ? Mystère. En tout cas, le scénario du film est écrit par Christie LeBlanc, scénariste d'Oxygène, un huit-clos produit par Netflix, réalisé par Alexandre Aja, avec Mélanie Laurent et qui est loin d'avoir pleinement séduit les spectateurs.

Le film Watch Dogs n'a pas de date de sortie au cinéma, mais la pré-production semble sur de bons rails, espérant que tout se passe désormais bien et que les joueurs aient droit à une adaptation digne de ce nom (pas comme Assassin's Creed donc).