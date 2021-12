CRITIQUE de S.O.S. Fantômes : L'Héritage, la saga Ghostbusters reprend ses esprits

Le reboot de Ghostbusters au féminin n'avait pas vraiment convaincu, non pas parce qu'il n'avait pas les qualités pour être un bon divertissement, mais parce qu'il n'était pas ce que les fans attendaient de voir autour de la licence. Espoir et inquiétude se sont logiquement mélangés quand Sony Pictures a annoncé Ghostbusters: Afterlife, aka S.O.S. Fantômes : L'Héritage, un nouveau film se situant dans la continuité de l'histoire des premiers sortis dans les années 80.

Les personnages et les dialogues aident parfaitement à accrocher à cette aventure grand public.

La grande force du long-métrage est justement de renouer directement avec l'époque des originaux. Le cadre quasi exclusif de Summerville, ville rurale complètement isolée qui n'a que peu suivi les évolutions technologiques, est une jolie pirouette pour faire 40 ans en arrière, entre grands espaces défrichés et dinners accueillant les errances estivales des jeunes du coin. C'est là que la fille et les petits enfants de l'un des chasseurs de fantôme vont se retrouver suite à des mésaventures financières, les obligeant à habiter dans la vieille ferme délabrée de leur défunt grand-père, connu comme le dingo du coin. Cette bâtisse en ruine entourée de mystère va très vite lever le voile sur ses secrets, ceux du village et du feu Ghostbuster, notamment grâce à la curiosité de Phoebe, la pré-ado intello de la famille.

Elle et son frère Trevor forment un duo de héros attachant, qui va grandir et s'affirmer en faisant de belles rencontres à Summerville. Leur mère (Carrie Coon), leur curieux professeur de physique (Paul Rudd), une serveuse rebelle et un camarade fana de podcasts excentrique apportent en effet tous leur dose d'humanité et de sympathie. Les personnages et les dialogues aident parfaitement à accrocher à cette aventure grand public, notamment grâce à des blagues finement écrites et des moments d'émotion globalement assez justes. L'ambiance campagnarde et les passages fréquents dans cette ferme aux allures de manoir amènent également une atmosphère rafraîchissante.

Le film prend son temps pour poser son cadre et son casting, peut-être un peu trop d'ailleurs, mettant parfois beaucoup trop de scènes à ouvrir les yeux des protagonistes quand le spectateur a compris toutes les ficelles il y a bien longtemps. Et il abuse aussi des longs plans sur des personnages avançant furtivement, dans des recoins mystérieux, sur une musique inquiétante, comme pour gagner du temps dans un long-métrage qui mériterait plus de rythme.

En jouant un peu trop des codes des comédies d'action d'antan, que ce soit côté humour ou dramatique, S.O.S. Fantômes : L'Héritage n'arrive cependant pas à se créer une véritable identité. Son scénario simpliste manque d'intérêt et de surprises, et est trop tourné autour des fantômes des anciens Ghostbusters qui planent autour de nos héros. Dommage qu'il n'y ait d'ailleurs littéralement pas plus de fantômes à l'écran, les rares apparitions d'esprits étant réussies et amusantes, tandis que les quelques autres monstres à la plastique rétro douteuse ne marquent guère.

Notre plus gros regret restera le dernier tiers de l'histoire, entre règles du monde des esprits incompréhensibles, caméos prévisibles, instants larmoyants longuets et forcés, situations graveleuses et rebondissements grossiers. Ce final sans grande saveur ponctue un film tout juste sympathique manquant d'impact et d'envergure, que les aficionados de la franchise regarderont tout de même avec un plaisir nostalgique sans en garder un grand souvenir, et qui a au moins le mérite de pouvoir plaire aux enfants d'aujourd'hui.

Note : 2,5 étoiles sur 5

