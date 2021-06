CRITIQUE de Raya et le Dernier Dragon, la grande aventure humaniste de Disney

Entre Soul et Luca de Pixar, Walt Disney Animation Studios nous livre son 59e « classique d’animation », Raya et le Dernier Dragon. Direction la région de Kumandra, une terre aux inspirations orientales qui devait faire face à un mal qui ronge sa surface et pétrifie tous ceux qu’elles croisent, le Druun. Cette région doit actuellement son salut à des dragons qui se sont sacrifiés pour enfermer cette menace dans un orbe magique. Malheureusement pour eux, de cet acte est née la division de Kumandra en 5 tribus, nommées d'après 5 parties du corps d’un dragon : 500 ans plus tard, Cœur est devenu le seul protecteur de l’orbe, attirant la jalousie et l’ire des clans adverses. Une tentative d’apaisement de la part de Ba, chef de Cœur et père de la jeune Raya, va entraîner la scission de l’artefact en 5 parties et le retour du chaos dans le monde, duquel seule sa fille pourra les délivrer. Aidée par son fidèle compagnon Tuk Tuk, une sorte de tatou aussi amusant que pratique pour se déplacer, elle va alors partir en quête de Sisudatu, le dernier dragon potentiellement en vie, et des 5 morceaux de l’orbe.

Le film tient largement plus de l’aventure avec un grand A que du conte de princesse.

Un artefact magique à recoller, une héroïne qui doit sauver le monde, des factions ennemies irréconciliables qui habitent des environnements à l’esthétique clairement distinguée : sur le papier, Raya et le Dernier Dragon n’a pas grand-chose d’original. Et pourtant, il fait preuve d’une efficacité rare pour un long-métrage Disney, tant le film tient largement plus de l’aventure avec un grand A que du conte de princesse. Cela se ressent d’abord avec ses sublimes décors sud-est asiatiques, qui ne sont pas sans rappeler les plus belles planètes de Star Wars, qui a certes exploré beaucoup de biomes au cours de la saga. D'ailleurs, l'aventure de région en région et les compagnons se joignant progressivement à l'équipe n'est pas si éloignée du voyage du Mandalorian, les panneaux affichant l'arrivée dans chaque contrée faisant presque office de découpage épisodique à cette quête aux multiples ambiances.

Des rencontres au fil de l’eau participent d’ailleurs au côté captivant de l’œuvre, qui se renouvelle à chacun de ses chapitres. Du forcément amusant Tuk Tuk à la malhabile Sisu, le fameux Dernier Dragon du titre doublé par une Awkwafina dont le phrasé exagéré sied parfaitement à ses mimiques exagérées, la galerie de personnages qui croise la route de Raya façonne une bande attachante. La diversité et l’essence même du groupe collent parfaitement au message d’unité apparemment impossible sous-jacent au récit, contrebalancé par le pessimisme d’une héroïne dégoûtée par le monde divisé qui l’entoure. Malgré tout, l'ensemble se termine sur un dénouement un peu facile et attendu, qui ne manque pas de nous livrer des moments poignants et marquants, sur le fond comme sur la forme.

Artistiquement fascinant, ponctué par des batailles à la mise en scène ciselée et porté par une bande-son enivrante, Raya et le Dernier Dragon ne s’essouffle jamais, et donne parfaitement vie au monde de Kumandra dont nous serions déjà désireux de découvrir la richesse et les subtilités dans d’autres histoires. Qui résisterait à voir davantage de ces dragons aussi duveteux et colorés que des pouliches de Mon Petit Poney, de ces tribus aux coutumes et travers éclectiques, ou de cette héroïne indépendante, dont la force et la personnalité ne sont jamais mises en retrait par une amourette qui n’aurait de toute manière pas de sens au vu de sa quête et de sa jeunesse ? Le long-métrage d’animation ne réinvente pas le film d’aventure grand public, limité par sa structure et ses rebondissements assez traditionnels, mais il a tout pour plaire aux amateurs du genre, et réussira à passionner plus d’un curieux.

Note : 3,5 étoiles sur 5

