PREVIEW The Last Stand : mettez ce PVP Shooter dans votre wishlist !

The Last Stand est une production en réalité virtuelle qui verra le jour cet hiver. Nous nous sommes rendus à la gamescom 2024 et nous avons pu essayer cette production qui a de quoi attirer les fans de PVP Shooter. Et pour cause, il s’agit d’une expérience délirante qui vous permettra de vous déplacer librement chez vous, tandis que vos opposants bougeront dans leur propre espace.

Mais comment ça marche concrètement ? Eh bien le jeu va tout simplement fusionner les deux environnements, mélangeant réalité et virtuel.

Transformez votre espace de vie en un champ de bataille en réalité mixte où la disposition des pièces fait toute la différence. Scannez votre maison pour utiliser des objets réels tels que des tables, des bibliothèques et des canapés comme couverture stratégique et barricades, afin d'améliorer votre avantage tactique.

Il y a de quoi faire saliver, en attendant, voici ce que nous en pensons !

Nos premières impressions : Vivement !



C’est de la mix-réalité, chacun chez soi, mais nous jouons dans un espace commun. Visuellement, c’est propre, la prise en main est classique, il suffit de prendre un objet aisément sur son corps. Bref, nous nous habituons très vite aux manipulations de base. Reste à voir combien d’environnement il y a aura... Est-ce qu’il y aura d’autres modes de jeu ? En attendant, cette production a su nous amuser comme il se doit, sincèrement, c’est un jeu a mettre dans votre wishlist.

