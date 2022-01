The Last Worker : une bande-annonce pour ce titre narratif énigmatique et particulièrement atypique

The Last Worker est un jeu narratif situé dans un univers dystopique où l’Humanité est confrontée aux difficultés liées à un monde de plus en plus automatisé. Nous incarnons Kurt, personnage principal de l’histoire et dernier ouvrier titulaire de la Jüngle Corporation, aidé de Skew, son partenaire robotique, dans un récit captivant, plein d'émotion et de satires piquantes sur notre société. L'aventure prend place au sein d'un immense centre de distribution de la taille de Manhattan, desservant des milliards de personnes, bourré de technologies et d'algorithmes informatiques de pointe, le Jüngle Fulfillment Center, fer de lance de l'excentrique PDG Joseph Jüngle. Ça ne vous rappelle pas un certain Amazon ?

Le titre développé par Oiffy et Wolf & Wood (derrière A Chair in a Room: Greenwater, The Exorcist: Legion, Hotel R'n'R) s'annonce résolument atypique de par son univers, ses mécaniques de jeu qui ne ressemblent à aucun autre et sa patte artistique qui n'est pas sans rappeler Borderlands (les visuels 3D peints à la main sont basés sur des concepts de Mick McMahon, une légende des comics Judge Dredd, 2000 AD). La narration, quant à elle, tiendra une place forte dans l'aventure et sera servie par des dialogues issus d'un casting prestigieux. Nous retrouvons notamment Ólafur Darri Ólafsson (Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald), Jason Isaac (Harry Potter, Star Trek : Discovery), Clare-Hope Ashitey (Children of Men, The White King, Shooting Dogs) et David Hewlett (The Shape of Water, Stargate : Atlantis, Rise of the Planet of the Apes). Côté musique, là encore cela s'annonce tout bon, puisque la bande-son est signée par Oliver Kraus, connu pour ses collaborations avec Adele, Sia et Florence and the Machine notamment. Le gameplay, bien qu'encore énigmatique il faut l'avouer, mêlera furtivité, résolution de puzzles, action intense et proposera des kilomètres de jeu à parcourir. Technologie oblige, nous aurons à disposition une sorte de transpalette flottant ne risquant pas de nous coincer les pieds, ainsi qu'un pistolet anti-gravité personnalisable, qui rendrait jaloux un manutentionnaire.



Cet aperçu plus détaillé de The Last Worker laisse encore de nombreuses questions en suspend, mais intrigue par sa mécanique de jeu et son histoire qui s'annonce profonde et critique.



Le titre est prévu courant 2022, et sera jouable aussi bien sur écran plat qu'en réalité virtuelle. Il est annoncé sur Meta Quest 2, PC VR et sur l'ensemble des consoles de salon du marché PS5, Xbox Series X|S et Switch. Une version PSVR (PlayStation VR 2 ?) pourrait également voir le jour.



