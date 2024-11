TEST Dead Island 2 : que vaut la version PS5 Pro ?

Sorti l’année dernière, Dead Island 2 aurait été une bonne surprise pour les amateurs de jeux d’action avec des zombies. Malgré un développement chaotique, le titre était aussi beau qu’amusant et il fait désormais son retour avec une mise à jour pour PS5 Pro, améliorant l’expérience. Le jeu de Deep Silver et Dambuster Studios ne proposait pas de modes de rendu sur PlayStation 5 et c’est la même chose sur la nouvelle PS5 Pro de Sony. Qu’apporte ce patch ?

Dead Island 2 bénéficie d’un joli boost de graphismes sur PS5 Pro.



Sur PS5 Pro, Dead Island 2 tourne désormais en 4K grâce à un rendu dynamique upscalé via le PSSR. Clairement, le voyage à Hell-A est encore plus beau, les environnements fourmillent de détails, les graphismes sont soignés et les développeurs ont mis le paquet sur les technologies de reflets et d’éclairage. Les détails affichés au loin ont également gagné en qualité, de même que les textures plus proches, c’est un régal d’admirer le paysage et l'environnement. Et bien sûr, les zombies sont encore plus sales et sanglants, c’est un festival d’hémoglobine… en 4K et à 60 fps.

Dead Island 2 bénéficie d’un joli boost de graphismes sur PS5 Pro. Les développeurs proposent des graphismes améliorés grâce à upscaling sur PSSR et des effets très agréables. Ici, les joueurs n’ont pas le choix, mais en même temps, ils ont déjà tout avec ce patch pour PS5 Pro.

Lire aussi : TEST Dead Island 2 : le paradis du fun à Hell-A ?

Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Les plus Une très belle image en 4K upscalée

Un framerate à 60 fps

De beaux effets de lumières et de particules Les moins Pas de choix dans les réglages (mais en fallait-il vraiment ?)

Notation Verdict 17 20