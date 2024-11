TEST Dragon’s Dogma 2 : que vaut la version PS5 Pro ?

Gros Action-RPG de ce début d’année 2024, Dragon’s Dogma 2 a droit à sa mise à jour pour PlayStation 5 Pro. Le titre n’était pas très bien optimisé à son lancement, mais grâce à des patchs, l’expérience s’est améliorée et, malgré le départ de Hideaki Itsuno, le jeu de rôle et d’action n’est pas abandonné. Dragon’s Dogma 2 proposait sur PlayStation 5 des modes priorisant les graphismes ou les performances, mais sur PS5 Pro, le titre accueille un mode Équilibré et une option pour régler le PlayStation Spectral Super Resolution. Alors, que vaut cette version ?

Le mode Équilibré s’impose comme la meilleure manière de profiter de ce titre.



Grâce à ce mode Équilibré, Dragon’s Dogma 2 peut être joué avec un framerate élevé et une excellente qualité graphique. Le jeu est aussi beau qu’avec le mode Priorité aux graphismes, mais plus fluide. Nous avons donc de très belles textures et des reflets à tout va, le ray tracing apporte un vrai cachet à cet Action-RPG et plus question de s’en passer avec ce mode Équilibré.

Le mode Priorité aux performances vaut quand même encore le détour si vous voulez une expérience avec un framerate plus élevé. Dragon’s Dogma 2 est ici un peu plus fluide, mais il faut se passer des graphismes ultra détaillés, c’est dommage pour quelques fps de plus. Au moins, Capcom n’a pas retiré ce choix, mais honnêtement, la différence de framerate entre les modes Équilibré et Performance est infime.

Dragon’s Dogma 2 a donc droit à un mode Équilibré qui combine la qualité d’image et le framerate fluide, c’est une bonne addition pour ce jeu de rôle et d’action, les joueurs ont encore le choix, mais le mode Équilibré s’impose comme la meilleure manière de profiter de ce titre, si vous avez une PS5 Pro.

Notation Verdict 17 20