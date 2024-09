TEST Escaping Wonderland : Cortopia Studios magnifie, encore une fois, le charme du Pays des Merveilles grâce à la VR

Cortopia Studios nous avait déjà fait rêver avec la sortie de son premier titre en VR, Down The Rabbit Hole, dont l'intrigue se déroulait dans l'univers de Lewis Carroll, mettant en scène Alice, une jeune fille dont le chat s'était égaré au Pays des Merveilles. Avec Escaping Wonderland, le studio conserve ce qui a fait le succès du premier opus, tant sur le plan de l'univers que du gameplay, tout en offrant une nouvelle histoire plus longue, une héroïne inédite, et des énigmes renouvelées. Ce changement de perspective permet d'explorer l'univers d'Alice sous un angle nouveau. Après avoir adoré le premier opus, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons testé cette nouvelle version, et voici notre avis.

La suite spirituelle de Down The Rabbit Hole nous fait revenir dans un monde où la folie est la norme et la sortie pas forcément une issue.

Retour au Pays des Merveilles



Dans Escaping Wonderland, Molly se retrouve propulsée dans le monde fantastique d'Alice au Pays des Merveilles. L'intrigue principale suit son voyage pour tenter d'échapper à cet univers étrange et captivant. Tout au long de son aventure, elle croise des personnages emblématiques tels que le Chat du Cheshire, le Lapin Blanc et le Chapelier Fou, chacun apportant son lot de défis et de mystères. Le jeu a été conçu pour être accessible aux nouveaux venus, sans nécessiter d'avoir joué à Down the Rabbit Hole, tout en intégrant des références subtiles qui raviront les fans du premier opus.

Une narration bien équilibrée





L’histoire se déroule de manière fluide, alternant entre des moments légers et des thèmes plus profonds, tout en s’appuyant sur des dialogues bien écrits et doublés en français. Escaping Wonderland aborde subtilement des sujets émotionnels tels que la quête d'identité, la perte et le désir de retourner chez soi. Ces éléments sont présentés avec une légèreté qui contraste avec des instants plus sérieux, ajoutant ainsi une dimension riche et nuancée à la narration. Le récit est structuré pour impliquer les joueurs, avec des choix de dialogue qui enrichissent l'intrigue et permettent d'approfondir les relations avec les personnages. Bien qu'il n'y ait pas de fins alternatives, ces options apportent une dimension interactive, permettant aux joueurs curieux d'explorer diverses facettes de l'histoire, tandis que d'autres peuvent rester concentrés sur l'action et la résolution des énigmes. Il est difficile d'en dire plus sans révéler des éléments clés de l'intrigue.

Un Design Artistique réussi





Les graphismes s’inspirent directement de l’univers coloré et onirique d’Alice au Pays des Merveilles. Chaque niveau, au nombre de huit, est soigneusement conçu pour capturer l’essence des illustrations classiques tout en ajoutant une touche de modernité, créant ainsi un environnement à la fois familier et rafraîchissant. Les environnements regorgent de détails minutieux, allant des textures des surfaces aux animations des personnages. Les décors, tels que des jardins luxuriants ou des cavernes mystérieuses, sont visuellement distincts et offrent une grande diversité. Il est recommandé de s'approcher pour examiner les éléments de près, que ce soit pour découvrir des indices cachés ou simplement apprécier le travail des graphistes de Cortopia Studios. L’utilisation des couleurs est vive et dynamique, contribuant à instaurer une atmosphère féerique. Les jeux de lumière apportent de la profondeur à l’environnement et mettent en valeur les éléments interactifs, rendant l’expérience visuelle encore plus immersive. L’interface utilisateur est claire et intuitive, facilitant la navigation dans les menus et l’interaction avec les éléments du jeu. Les aspects visuels sont bien intégrés dans l'environnement, minimisant les distractions et maximisant l’immersion.

Une ambiance sonore au niveau

L’audio dans Escaping Wonderland joue un rôle crucial dans l’immersion et l’ambiance générale du jeu. La bande-son, à la fois apaisante et immersive, accompagne l’univers fantastique et renforce l’atmosphère de chaque scène. Les effets sonores sont intégrés de manière subtile, signalant les interactions avec les objets et enrichissant l’environnement sonore. Les dialogues bénéficient d'un doublage de qualité qui donne vie aux personnages et accentue leur personnalité. Les voix sont soigneusement choisies, ajoutant une dimension supplémentaire aux interactions, notamment avec des figures emblématiques comme le Chat du Cheshire ou le Chapelier Fou. La variation des tonalités, allant du léger au plus sérieux, soutient efficacement les moments clés de l’histoire.

Un gameplay accessible à tous





Dans Escaping Wonderland, Molly est contrôlée en vue diorama à l'aide du joystick du contrôleur VR, permettant également d'interagir directement en ramassant des objets cachés. Cette perspective joue un rôle clé, offrant une approche visuelle immersive et originale tout en garantissant un confort quasi absolu, même pour les personnes sensibles à la cinétose. Ce choix de vue place le joueur au centre du terrier et présente les différentes galeries et niveaux sous forme de scènes miniatures en trois dimensions, visibles sous différents angles. Le diorama contribue également à la narration visuelle, avec des énigmes habilement adaptées à cette perspective, nécessitant souvent un ajustement de l’angle de vue pour en saisir pleinement les solutions. Les animations et les interactions avec les personnages se déroulent dans un cadre où les détails peuvent être observés, rendant le récit plus vivant et augmentant l'engagement émotionnel. Les éléments du décor peuvent être manipulés directement à l'aide des contrôleurs, permettant de ramasser des objets, d’activer des mécanismes ou de déplacer des éléments en perspective pour résoudre des énigmes. De plus, certains dialogues et énigmes basculent en vue à la première personne, comme lorsqu'il faut tirer à la fronde sur un canard gonflable dans un étang ou utiliser une lampe magique pour révéler des indices cachés. En prime, pour ceux qui auraient peur d'être bloqué, il y a trois indices à chaque puzzle ainsi qu'un lecteur vidéo YouTube qui pointe sur la solution du jeu.

En conclusion ?





Escaping Wonderland s'impose comme une aventure incontournable en réalité virtuelle, grâce à son univers enchanteur, son gameplay bien pensé et son esthétique soignée. La perspective diorama offre une approche originale, à la fois immersive et confortable, tandis que les énigmes, habilement intégrées à cette vue, stimulent l'observation et la réflexion sans frustrer le joueur. Le soin apporté à l’audio et à la narration renforce l’immersion, créant un monde à la fois captivant et émouvant. Avec une durée de jeu de 3 à 5 heures et une accessibilité idéale pour les novices comme pour les habitués de la VR, Escaping Wonderland se positionne comme un titre indispensable pour tous ceux en quête d’une expérience narrative riche, loin des standards des jeux d'action dominants en réalité virtuelle.

Test réalisé avec une version éditeur sur Meta Quest 3. Le jeu sera disponible exclusivement sur Meta Quest 3 pour le moment.

Les plus L'univers d'Alice au Pays des Merveilles

Une direction artistique excellente

Un habillage sonore de qualité

Un gameplay abordable par tous

Une histoire très émouvante

Des aides présentes pour ceux qui seraient bloqués Les moins Il faudra sans doute attendre longtemps pour une suite...

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 15 20 Scénario 18 20 Verdict 18 20