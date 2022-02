TEST Horizon Forbidden West : la PS4 se bat pour sa vie, encore une fois

Une dernière danse





Horizon Forbidden West a eu droit à une communication principalement centrée sur l’édition PS5. Mais n’oublions pas une chose, cette nouvelle aventure est aussi disponible sur « old gen », à savoir la PS4. Ainsi, nous avons dépoussiéré notre ancienne plateforme afin de voir si le titre avait de quoi amuser et émoustiller les joueurs. Nous n’allons pas revenir sur cette odyssée (vous pouvez lire nos impressions de la version PS5 disponibles en bas de ce test), mais nous pencher sur la partie technique. Une catastrophe en vue ou du bon travail réalisé par Guerrilla Games ?

L’expérience reste intacte et l’aventure est marquante et envoûtante.

Avant toute chose, sachez que le studio ne laisse pas le choix, des paramètres visuels ne sont pas inclus. Pas de « Résolution » ni de « Performance », un rendu bien spécifique est imposé, point. Les premiers pixels apparaissent à l’image et il faut dire que c’est vraiment beau. Alors oui, ce n’est pas aussi clinquant que sur PS5, qui a droit à des textures bien plus détaillées et des jeux de lumière plus saisissants, mais ce n’est pas aussi effroyable que nous le pensions. Les environnements sont riches et la faune et la flore divertissent les pupilles sans difficulté. Les développeurs ont dû faire quelques concessions, avec des rendus amoindris pour certains éléments, comme la profondeur de champ, les vêtements des PNJ, la chevelure d’Aloy, mais le résultat est vraiment bon de ce que nous pouvons en voir. Le paramètre HDR est là (ouf), donc si vous avez un écran adapté, celui-ci apporte des éclairages naturels. C’est vraiment propre.

En outre, Horizon Forbidden West tourne dans les 30 fps sur PS4. Nous n’avons pas constaté de ralentissements, mais nous avons l’impression qu’un filtre flouté s’ajoute lorsque l’écran est un brin submergé et que l’action est intense (baisse de la résolution ?). Sans surprise, et tout comme le premier épisode, le clipping s’invite à la fête. Plusieurs décors, à l’horizon, surgissent d’un coup lors de nos escapades ; celui-ci est bien plus important lorsque nous nous déplaçons rapidement à dos d’une machine. De l’aliasing est également visible sur certains contours, mais rien de bien méchant. Les temps de chargement, eux, peuvent agacer. La raison ? Ils peuvent apparaître in-game sans crier gare (un écran noir de quelques secondes), pour charger des environnements, textures, personnages, ennemis, etc. La carte du monde, dont nous avons accès en appuyant sur le pavé tactile, prend du temps à s’afficher. Pourquoi ? Grande question... C’est un poil énervant, surtout que nous l’utilisons constamment ; vivement un patch pour résoudre ce problème.

Malgré ses impuretés, Horizon Forbidden West sur PS4 est vraiment plaisant. Sans surprise, la console crache ses poumons et devient littéralement un avion de chasse tellement les ventilateurs tournent au maximum ; impossible d’entendre la télé, c’est pour dire. Mais l’expérience reste intacte, et l’aventure est marquante et envoûtante. Bien évidemment, si vous avez une PS5, nous vous conseillons d’y jouer sur cette plateforme (surtout que l’upgrade PS4 vers la PS5 est gratuite).

Lire aussi :

Les plus Visuellement impressionnant, même sur PS4

Une expérience intacte et prenante

Upgrade PS5 gratuite Les moins Du popping, surtout lors de déplacement rapide

Les temps de chargement sauvages in-game, grrrr

Notation Verdict 18 20