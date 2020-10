TEST du realme X50 5G : un smartphone puissant à un prix fort raisonnable !

Un smartphone pas cher, mais puissant

realme vient d'annoncer un nouveau smartphone aux capacités prometteuses, le realme X50 5G. Équipé d'un snapdragon 765G, processeur milieu de gamme chez Qualcomm actuellement, il est vendu à 379 € et offre des caractéristiques fort intéressantes en rapport à son prix. En gros, les performances globales de cette nouvelle puce se situent entre le Snapdragon 845 (haut de gamme 2018) et le Snapdragon 855 (haut de gamme 2019), ce qui est encore aujourd'hui plus qu'honorable. Nous l'avons eu en mains quelques jours et cette cohabitation a été plutôt agréable...

Fiche technique realme X50 5G OS Android 10 (surcouche Realme UI) Processeur Qualcomm Snapdragon 765G 5G

(Octacore jusqu'à 2,4 GHz) GPU Adreno 620 Stockage & RAM 128 Go (non extensible)

6 Go RAM Écran 6,57 pouces (16,6 cm) à 120 Hz

2400x1080 pixels (FHD+)

Ratio 20:9

Occupe 90,4 % de la façade

Gorilla Glass 5 Appareil Photo Quad Camera 48 Mégapixels

16 Mégapixels Dual In-display (selfie) Vidéo Caméra frontale :

1080pP/120 fps slow-motion video recording



Caméra arrière :

UIS Video Stabilization

UIS Max Video Stabilization

Ultra-wide-angle Video

Real-time Bokeh Effect Video

4K 30 fps video

1080p/120 fps 720p/240 fps slow-motion video recording Audio 1216 Super linear speaker

Double mic noise suppression

Dolby Atmos

Hi-Res Audio Batterie 4 200 mAh avec Fast Charge 30 W 4.0

USB Type C

Chargeur 5 V/6 A et câble inclus Connexions 5G (12 normes différentes)

Supporte double SIM en 4G, une seule en 5G



Dual Wi-Fi

2,4/5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac



Bluetooth 5.1 Navigation GPS / Glonass / Beidou / Galileo / QZSS Capteurs Capteur d'induction magnétique / Capteur de lumière / Capteuir de proximité / Gyromètre / Accéléromètre.



Un design qui séduit





La boîte du realme X50 5G est parée d'un jaune orangé criard qui semble être la marque de fabrique sachant qu'il en est de même avec celle des realme Buds Q (écouteurs intra-auriculaires offerts en précommande). Elle contient un chargeur de 30 W (charge complète en moins d'une heure), un câble USB vers USB Type C pour le recharger, une housse de protection en silicone, une notice, un accessoire pour ouvrir le tiroir à nano-SIM et enfin le smartphone.

Le realme X50 offre une sobriété qui séduit.

Sans être foncièrement original, le realme X50 offre une sobriété qui nous a séduits. Disponible en deux couleurs - argent glacé et vert sauvage -, il est équipé d'un écran IPS LCD qui occupe plus de 90 % de la face avant, tandis que sa face arrière accueille un flash et un bloc photo avec quatre objectifs. À noter, les deux de l'avant (caméra selfie) sont situés dans un « trou » de l'écran en haut à gauche, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Comme sur le Sony Xperia 1 II que nous avons testé récemment, le bouton d'allumage, situé sur le côté droit, fait aussi office de lecteur d'empreintes. Il est d'ailleurs très bien placé, rapide et efficace. Les boutons de volume se trouvent sur le côté gauche et le port USB Type-C est au centre du petit côté bas. Attenant se situe le tiroir à carte nano-SIM, qui peut en accueillir deux en 4G et une seule pour de la 5G. Un emplacement pour une carte mémoire aurait été le bienvenu, mais il faudra se contenter des 128 Go disponibles dans le modèle vendu en France. Autre absent de marque, le port Jack. Adieu votre casque préféré sauf s'il est en Bluetooth ou si vous achetez un adaptateur...

Le realme X50 5G mesure 163,8x75,8x8,9 mm, pèse 203 g sur notre balance et, avec ses bords arrondis, il est agréable à tenir et à toucher. Vu ses dimensions, il reste clairement plus facile à manipuler à deux mains, mais peut tout à fait se gérer à une seule. De toute façon, un mode « une seule main » réduit la taille utile de l'écran afin de le rendre totalement accessible avec le pouce. Pour les maniaques, il faudra se promener avec une chiffonnette, car le dos de l'appareil, et même l'écran dans une moindre mesure, garde les traces de doigts comme jamais. Enfin, pour finir le tour du propriétaire, le realme X50 5G est protégé par un revêtement Gorilla Glass 5 et n'est pas certifié comme résistant à l'eau et à la poussière (IP65, IP68). Dommage, mais c'est un peu la norme dans cette gamme de prix. Cela dit, il est livré avec une coque de protection en silicone transparente, c'est une belle attention de la part du constructeur, même si cela enlève du charme et ajoute un peu de poids.





Un look sobre qui séduit

Une belle carrosserie, mais le moteur suit-il ?





Comme dit en introduction, le realme X50 5G est équipé d'un Qualcomm SnapDragon 765G (8 coeurs, 2,4 GHz et GPU Adreno 620) qui offre des performances plus que correctes pour un processeur dit « milieu de gamme ». Pendant notre dizaine de jours en sa compagnie, nous l'avons confronté à des applications de la vie quotidienne (navigation Internet, images, lecture de vidéos, prise de photos, capture et montage de vidéos, GPS et jeux vidéo). Il nous a donné satisfaction sans réellement faillir dans tous les domaines, même s'il a tendance à chauffer un poil au-dessus de la moyenne dans des moments de grosse sollicitation.

Sans être catalogué comme un téléphone pour gamers, nous avons trouvé que ce smartphone peut aussi séduire tous les joueurs - du plus casual au plus pointu - ne voulant pas dépenser mille euros dans un terminal.

Pour la partie affichage, il est équipé d'un écran IPS LCD (ratio 20:9) qui offre une diagonale de 6,57 pouces (16,6 cm) avec une résolution Full HD+ de 2400x1080 pixels supportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dernière option, jusque-là réservée aux smartphones haut de gamme, apporte une fluidité absolue dans les jeux ou dans la navigation. Dans ce qui est moins positif, il faut admettre que l'écran IPS LCD manque un poil de luminosité par rapport à ce qui se fait globalement en ce moment, avec les AMOLED notamment. Pour autant, l'image est belle, les couleurs sont assez fidèles et, même en extérieur, l'écran est resté suffisamment lisible lors de nos essais sous le soleil maralpin.

Do You Wanna Play A Game?





Comme dit plus haut, le realme X50 5G est bien équipé avec sa puce Snapdragon 765G et aucun jeu n'a faibli lors de nos essais, même avec la fréquence forcée sur 120 Hz. Pour la partie gaming, il y a un petit utilitaire, sobrement dénommé « Espace de Jeux », qui permet d'aider les joueurs à optimiser leurs productions vidéoludiques, mais surtout les conditions dans lesquelles ils vont jouer. En effet, en plus de permettre de choisir le mode dans lequel le smartphone sera pour lancer le jeu (compétition, équilibré ou économie d'énergie), il est aussi possible de bloquer, ou pas, les notifications, les appels et les bannières. Il est vrai qu'il est très pratique, par exemple, de pouvoir choisir de ne pas faire tourner son smartphone à pleine vitesse, si le jeu ne le nécessite pas ou encore de pouvoir décider ce qui pourra nous déranger.

Si ces fonctions sont réglables au lancement d'un titre via l'utilitaire, in-game, il y a une barre d'outils qui s'affiche avec un simple glissement dans le coin gauche de l'écran. Qui permet de ? D'afficher les fps, le niveau d'utilisation du CPU et du GPU, de lancer un enregistrement vidéo ou prendre une capture d'écran. Elle propose aussi un raccourci vers WhatsApp ou Messenger et un bouton pour aller lire des actualités liées au jeu (quand elles sont disponibles). Cette application, bien moins complète que celles du Xperia I II ou celle des ROG Phones, fait tout de même le job.





Utilitaire « Espace de Jeux »

Parlons peu, parlons audio





Le micro du realme X50 5G est excellent et offre une voix claire à nos interlocuteurs. En revanche, sachant que ce smartphone ne diffuse le son que par le bas, il faut user d'un casque Bluetooth pour profiter de ses qualités sonores. Le constructeur propose d'ailleurs les realme Buds Q, des écouteurs sans fil à 30 €, qui sont réellement d'excellente facture. Très légers, ils sont livrés avec des bouchons d'oreille de plusieurs tailles permettant une adaptation parfaite au conduit auditif. De fait, et aussi grâce à leur design en forme de goutte, ils sont très confortables et restent bien en place. Ils affichent cinq heures d'écoute (environ la moitié en conversation non-stop). Leur boîtier de rangement permet de les recharger et offre une vingtaine d'heures d'autonomie avant de devoir, lui-même, être reconnecté à un chargeur ; non livré avec au passage. La qualité sonore est positivement surprenante pour des écouteurs à ce prix. Les basses sont bonnes, le son ne sature pas et l'écoute est vraiment agréable.



Les Buds Q, compagnons idéaux du realme X50 5G

Et si nous parlions photo ?





Malgré son positionnement tarifaire, le realme X50 5G est plutôt bien équipé pour prendre des photos et des vidéos. Avec sa cellule de 48 MP et son bloc de quatre objectifs, il permet globalement de prendre de belles photos. Il peine un peu en basse lumière, mais son mode nuit (à utiliser avec un trépied ou le téléphone stabilisé pour des sujets immobiles) est plutôt efficace. L'application photo est dans la lignée habituelle et propose toutes les options standards utiles. En accès rapide, il y a les modes Nuit, Vidéo, Photo, Portrait, 48M et la possibilité de zoomer (x2, x5 et grand angle). Pour les autres, qui ne sont pas accessibles via des raccourcis, il va donc falloir régulièrement jouer du menu si, comme nous, vous aimez changer de paramètres souvent.

Côté selfie, de même, il prend des clichés fort corrects. Pour les experts, un mode manuel est présent et permet de régler indépendamment les ISO, la vitesse (S), la balance des blancs (WB), l'autofocus (AF), l'exposition (EV) et le contraste. Dans ce mode, il est aussi possible de sauvegarder ses photos au format RAW, ce qui ne peut que plaire à ceux qui aiment travailler leurs photos de façon « pro ». Les vidéos captées sont aussi de bonne qualité et, mis à part en basse lumière, nous avons été agréablement surpris.

Photos prises avec le realme X50 5G

En conclusion ?





Le realme X50 5G est un smartphone au look sage, mais réussi, qui possède de quoi satisfaire la majorité des utilisateurs à ce jour. Certes, il n'est pas équipé de la dernière puce haut de gamme du moment, mais son Qualcomm Snapdradon 765G fait le job sans sourciller dans tous les domaines. De plus, sans le cataloguer comme un téléphone pour gamers, nous avons trouvé que ce smartphone peut aussi séduire tous les joueurs - du plus casual au plus pointu - ne voulant pas dépenser mille euros dans un terminal.

Son écran à 120 Hz lui confère une fluidité sans faille et, s'il manque un poil de luminosité, il n'en offre pas moins une belle image. Le son est de bonne qualité, à condition d'utiliser un casque Bluetooth (où les excellents realme Buds Q), car son unique haut-parleur envoie un son monodirectionnel plus vraiment à la mode. Enfin, il permet de faire de belles photos et vidéos, même s'il souffre un peu en basse lumière. Il est cependant dommage de ne pas avoir de port Jack ni d'emplacement pour une carte mémoire. Au final, pour moins de quatre cents euros, le realme X50 5G est vraiment un smartphone qui ne déçoit pas et qui sait satisfaire ses acheteurs.

Les plus Design sobre, mais réussi

Écran à 120 Hz

Charge rapide

Autonomie correcte

Capteur d'empreintes efficace

Rapport puissance / prix

De bonnes photos

Un mode nuit plutôt efficace

Emplacement double SIM Les moins Sortie son d'un seul côté

Chauffe un peu avec des applications gourmandes (jeux)

Pas d'emplacement pour une microSD

Pas de port Jack

Retour haptique de l'écran pas très agréables

Notation Verdict 16 20