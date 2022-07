UNBOXING Realme 9 Pro+ Free Fire Edition : un smartphone puissant et classe aux couleurs du célèbre Battle Royale

Realme est actuellement le quatrième vendeur de smartphones en Europe et cinquième au niveau mondial. Pour une marque lancée en 2018, et donc relativement jeune, il faut bien reconnaître que la progression est spectaculaire. Il est vrai que la marque propose de beaux modèles haut de gamme, toujours avec des processeurs dernier cri, pour un prix défiant souvent la concurrence. Après vous avoir montré l'unboxing du magnifique Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, voici venu le tour de celui du Realme 9 Pro+ Free Fire Edition qui, s'il est moins tape-à-l'oeil, n'en reste pas moins collector. Il est, dans les grandes lignes, équipé du processeur MediaTek Dimensity 920 5G, d'une batterie à charge rapide de 4 500 mAh, d’un écran AMOLED de 6,4 pouces (1080x2400 pixels) à 90 Hz, de deux haut-parleurs avec Dolby Atmos et d'un double appareil photo avec l'excellent capteur Sony IMX766 de 50 MP. En clair, nous sommes ici en présence d'un modèle de smartphone de milieu de gamme qui vise à proposer des performances au-delà de sa gamme.

Notre exemplaire de test est arrivé, bien emballé dans une boîte de couleur jaune - un classique pour la marque -, mais avec au centre de la face avant l'inscription Free Fire, juste au-dessus un habillage style boussole allant du nord-est au nord-ouest et enfin le symbole de la victoire Booyah. En fait, cette première couche est une surboîte qui, une fois enlevée révèle une carte avec l'emplacement de différents points stratégiques (Clock Tower, Hangar, Factory...). La « vraie » boîte est donc identique, mais avec devant le logo du smartphone (Realme 9 Pro+), le nom du jeu (Free Fire) et surtout le personnage Kelly « The Swift » suggéré par une succession de lignes noires. Très sympa comme effet. À noter, un timide 5G est arboré sur la façade.

Le contenu de la boîte du Realme 9 Pro+ Free Fire Edition : Smartphone ;

Chargeur rapide ;

Câble USB Type-A vers USB Type-C ;

Coque de protection transparente et souple ;

La notice ;

Clip d'ouverture du tiroir des cartes SIM en forme du couteau iconique du titre ;

Une carte avec un code offrant des bonus dans le jeu (Gold, Diamonds, etc.) ;

Deux planches avec des autocollants.

Le Realme 9 Pro+ Free Fire Edition affiche sa personnalisation essentiellement sur sa partie arrière. La couleur bleu nuit qui l'habille est superbe et le design est inspiré des objets iconiques du jeu. En y regardant de plus près - et avec un peu d'imagination - le constructeur a joué avec les brillances pour créer différentes zones : sur la gauche, une lame du couteau Free Fire, la lame du couteau vers le milieu, à droite le symbole du combat à deux mains, quatre éclairs d'arme à feu sur les coins, le symbole de la victoire gravé juste à côté de l'appareil photo, le logo Realme en blanc et celui de Free Fire en surbrillance. En pratique, tout ceci reste un peu abstrait, mais donne un dos de smartphone très classe qui n'a qu'un seul vrai défaut, celui de prendre facilement les traces de doigts. La coque transparente souple livrée avec permet d'éviter ce désagrément tout en gardant le visuel initial. Le branding du Realme 9 Pro+ Free Fire Edition se termine via un thème aux couleurs du jeu un peu trop discret à notre goût, mis avec un superbe fond d'écran. À noter, le clip permettant d'ouvrir la trappe des cartes SIM est de loin le plus original que nous ayons vu dans un smartphone à ce jour. Il est chromé, en forme de couteau avec Booyah imprimé sur la lame. Superbe.

Vous pouvez découvrir tout cela via les photos que nous avons prises et postées à la page suivante même s'il est fort difficile de prendre en photo les nuances de la coque. Si, après visionnage, vous êtes convaincus que c'est le smartphone qu'il vous faut, vous pourrez vous offrir le Realme 9 Pro+ Free Fire Edition au prix de 399,99 € sur la boutique officielle du constructeur sur Amazon. Nous vous en parlerons dans un test prochainement, mais le rapport puissance/qualité-prix pour ce smartphone est plutôt bon.