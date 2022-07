UNBOXING Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition : le smartphone qui est aussi beau que puissant !

Realme, arrivé depuis peu sur notre territoire, est actuellement le quatrième vendeur de smartphones en Europe. Le GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition est une version relookée aux couleurs du célèbre anime si populaire en France du GT NEO 3T lancé le 8 juin dernier. Il est équipé, dans les grandes lignes, du processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G, d'une batterie de 5 000 mAh (charge très rapide), d'un écran AMOLED 6,7" 120 Hz, de deux haut-parleurs avec Dolby Atmos et d'un triple appareil photo de 64 MP. Une chose est sûre, nous sommes ici en présence d'un smartphone haut de gamme qui, en plus d'être puissant, est particulièrement réussi visuellement.

Nous avons reçu un exemplaire de test et nous n'avons pas résisté à vous faire profiter des photos de son unboxing tant l'ensemble est visuellement sympathique. Le packaging sur fond gris irisé est superbe et mérite sa place sur une étagère une fois le téléphone sorti. Sur le dessus et le côté, Gokû est mis en vedette au travers de dessins brillants. Le logo Toei Animation est présent pour bien rappeler que cette personnalisation est officielle. Une fois la boîte ouverte, c'est au tour de l'emballage des notices de montrer, toujours sur fond gris avec un vernis sélectif brillant, d'un côté un Gokû en plein combat et de l'autre Majin Buu. À noter, car il est facile de ne pas le remarquer, le fond du couvercle est décoré avec un strip de cinq images.

Le contenu de la boîte du GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition : Smartphone ;

Chargeur 80 W ;

Câble USB Type-C vers USB Type-C ;

Coque de protection noire et souple ;

Clip d'ouverture du tiroir des cartes SIM logoté Dragon Ball Z ;

Notice + guide rapide ;

Carte collector de Shenron ;

4 planches d'autocollants DBZ.

Le GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition affiche sa différence sur l'arrière du smartphone. En effet, l'arrière de celui-ci offre un aspect métallisé avec les couleurs bleue et orange qui rappellent la tenue de Gokû. Le logo du Gi de Gokû se trouve juste à côté de l'appareil photo sur la droite et cela fait son petit effet. Le branding ne s'arrête pas là et passe aussi par une interface graphique Dragon Ball Z personnalisable à souhait (icônes, animations, éclairage...), mais aussi, même si c'est plus anecdotique, un superbe logo Dragon Ball Z imprimé sur le clip servant à ouvrir le tiroir de la carte SIM. Le seul point noir dans le contenu de ce packaging se situe au niveau de la coque qui est noire et vient donc complètement cacher l'arrière du smartphone, et donc son originalité. Il y a parfois des choix bizarres chez les constructeurs et celui-ci en est un.

Vous pouvez découvrir tout cela via les photos que nous avons prises et postées à la page suivante. Si, après visionnage, vous êtes convaincus que c'est le smartphone qu'il vous faut, vous pourrez vous offrir le GT NEO 3T Dragon Ball Edition au prix de 499,99 € sur le site du constructeur. Nous vous en parlerons dans un test prochainement, mais le rapport puissance/qualité-prix pour ce smartphone est excellent. Pour les plus angoissés, il y a sur Amazondes protections pour les lentilles ici.