UNBOXING de Dragon Ball Z: Kakarot, IGN déballe le collector en vidéo

À quelques jours de la sortie de Dragon Ball Z: Kakarot sur ordinateurs et consoles de salon, les joueurs hésitent peut-être entre les différentes versions du jeu de rôle et d'action de Bandai Namco et CyberConnect2. Ça tombe bien, IGN a déjà l'édition collector du titre et la déballe en vidéo :

Comme prévu, l'édition collector de Dragon Ball Z: Kakarot comprend un steelbook assez convenu, un grand artbook et surtout un diorama avec Son Gokû et son fils Son Gohan sur le nuage magique, aux côtés d'un dinosaure. L'ensemble est assez plaisant, même si les couleurs sont un peu ternes, et le visage de Son Gohan laisse à désirer. Le collector du jeu inclut également un code pour le Season Pass.

Pour rappel, la date de sortie de Dragon Ball Z: Kakarot est fixée au 17 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Lire aussi : Dragon Ball Z: Kakarot, 11 Go de patchs day one à télécharger, voici ce qu'ils apportent