realme 14 Pro : le smartphone qui change de couleur selon la température

realme lancera très prochainement sa nouvelle gamme de smartphones, les 14 Pro, qui auront une particularité pour le moins originale : la coque blanche nacrée sera capable de changer de couleur en fonction de la température ambiante. Une fonctionnalité aussi inutile qu'indispensable pour les amateurs de high tech.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les realme 14 Pro et 14 Pro+ :

Avec la série 14 Pro, Realme introduit une technologie innovante de changement de couleur sensible au froid — une grande première dans le monde des smartphones. Ce modèle utilise en effet des pigments thermochromiques avancés qui réagissent aux variations de température. À titre d'exemple, lorsque la température descend au-dessous de 16 degrés, la face arrière de l'appareil passe du blanc nacré à un bleu vif, avant de s'inverser lorsque la température ambiante remonte. Cette subtile transformation imite le comportement de créatures marines qui, à l'image des méduses et des mollusques, peuvent changer de couleur, capturant ainsi l'essence profonde et énigmatique des océans. Cette transformation interactive offre aux utilisateurs un plaisir inattendu, ajoutant aux usages quotidiens un facteur « wow » exceptionnel.

Soucieux de redéfinir le design tendance des smartphones haut de gamme, realme a collaboré avec le studio danois Valeur Designers, un grand nom du design industriel scandinave, pour concevoir sa série 14 Pro. Dirigé par le célèbre designer Torsten Valeur, ce célèbre studio collabore depuis 29 ans avec Bang & Olufsen, fabricant de produits audio grand public intemporels emblématiques du savoir-faire danois.

S'inspirant des merveilles du monde sous-marin, le smartphone 14 Pro Series se distingue par sa teinte « Unique Pearl Design ». La variante exclusive Pearl White présente une texture naturelle proche de celle d'un coquillage, un profil de faible épaisseur (8 mm) incurvé sur quatre côtés et un éclat perlé glamour. Son éclat à couper le souffle est rehaussé par l'ajout d'une poudre de coquillage naturelle, complétée par une confortable finition mate pour un toucher particulièrement agréable.

Autre caractéristique surprenante, chaque smartphone de la série 14 Pro se distingue par son motif unique. De même qu'il n'existe pas deux coquillages identiques dans la nature, il n'existe pas deux coques arrière Pearl White identiques, de sorte que chaque appareil constitue un prolongement unique de l'individualité de son propriétaire. Cet effet remarquable est obtenu en utilisant une fibre de fusion spéciale qui implique plus de 30 étapes d'artisanat, garantissant que chaque face arrière présente un motif à nul autre pareil. De plus, la fibre de fusion est composée à 95 % de matériaux écologiques et biosourcés, ce qui la rend à la fois biodégradable, renouvelable et économe en énergie.

Perpétuant son ambition de définir des références industrielles, realme introduit un surprenant écran incurvé sur quatre côtés, qui fait du 14 Pro+ le seul smartphone de son segment doté de ce format d'affichage à la pointe de l'innovation. Traditionnellement réservé aux modèles phares, l'écran au design quadri-incurvé du realme 14 Pro+ minimise les bordures et améliore l'expérience de balayage latéral (edge-swipe), atteignant un remarquable ratio écran/corps de 93,8 % qui en fait le meilleur écran sans couture (seamless display) de la gamme de smartphones realme.

Le realme 14 Pro+ inaugure l'utilisation du système de triple caméra « Ocean Oculus » et d'un triple flash avec polissage « Deco poli », ainsi que du système triple flash « MagicGlow », une première industrielle. Conçu pour les portraits en mode nocturne, ce système restaure automatiquement les teintes de peau dans des conditions d'éclairage complexes, améliorant les portraits de nuit et répondant aux nombreux besoins sociaux et de style de vie des jeunes utilisateurs.

Au-delà de leurs caractéristiques esthétiques, les smartphones de la série 14 Pro sont conçus pour durer. Certifiés selon les indices IP66, IP68 et IP69 de résistance à la poussière et à l'eau, ils peuvent résister à une immersion dans 1,5 mètre d'eau pendant une heure tout en restant pleinement fonctionnels. En outre, leur robustesse est certifiée par l'organisme allemand TÜV Rheinland, avec à la clé une totale tranquillité d'esprit contre les chutes accidentelles et l'exposition à l'eau sous divers angles.