realme : la sortie des smartphones série 14 Pro imminent

realme annonce le lancement de ses smartphones 14 Pro, qui mettent l'accent sur la directive sur l'accessibilité (EAA), ainsi que sur les réglementations sur l'écoconception, l'étiquetage et la cybersécurité de l'Union Européenne. La gamme dispose en effet d'une efficacité énergétique de Classe A (le maximum en Europe), avec un emballage sans plastique. La série 14 Pro se veut ainsi « durable, réparable et efficace ».

Le constructeur chinois précise plusieurs points importants sur ces normes :

Transparence énergétique : La série realme 14 Pro intègre la classe énergétique A de l'UE, après des tests rigoureux concernant sa faible puissance en mode veille (< 0,5 W) et son efficacité de chargement supérieure (+ 85 %).

Batterie Titan extrêmement durable et fine : La série realme 14 Pro répond aux exigences de l'UE de 1 000 cycles avec rétention de la capacité de batterie à 80 %, garantissant une performance fiable pendant des années. Grâce à cette batterie Titan 6 000 mAh, les appareils de la série 14 Pro disposent d'une durée de vie impressionnante. À l'aide de la technologie de batterie innovante Flex Pack, le realme 14 Pro+ bénéficie d'une hausse de 14 % de capacité et d'une durée de vie de batterie remarquablement supérieure à celle de son prédécesseur, tout en conservant une allure effilée. En effet, l'épaisseur du 14 Pro équivaut environ à 7,55 mm, tandis que celle du 14 Pro+ n'atteint pas 8 mm.

Conception durable : La série 14 Pro se distingue par sa certification smartphone « durci » décernée par TÜV Rheinland, ainsi que par le respect des normes IP66, IP68 et IP69, la plus exigeante en matière de résistance à l'eau et à la poussière. Les deux modèles disposent également d'une certification de qualité militaire pour la résistance aux chocs, qui garantit leur capacité à résister aux aléas de la vie tout en étendant la durée de vie des produits.

Emballage entièrement sans plastique : realme adopte un emballage 100 % sans plastique pour la série 14 Pro et l'ensemble des appareils qui seront lancés par la suite. Cette initiative permet de réduire les émissions carbones d'environ 67 %.

Support logiciel pendant 5 ans : realme propose également des mises à jour de son interface utilisateur pour la série 14 Pro, incluant la sécurité, des correctifs et des fonctionnalités, pendant une durée de cinq ans après la fin de leur mise sur le marché.

realme précise que le logiciel embarqué dans ses smartphones 14 Pro « répond également aux normes de cybersécurité de l'UE, en offrant des capacité renforcées de sécurisation réseau, de protection des données personnelles et de lutte contre la fraude ». Concernant les autres spécificités des 14 Pro, nous retrouverons un apperil photo milieu de gamme de qualité supérieur, un design qui change de couleur en fonction de la température, un objectif périscopique 120x, la fonctionnalité MagicGlow Triple Flash pour des photos en basse lumière, des chipsets Snapdragon 7s Gen 3 et MediaTek Dimensity 7300, une batterie Titan 6 000 mAh et une certification IP69.

Les smartphones realme 14 Pro seront disponibles à partir du 3 mars prochain, le lancement se fera à l'occasion du MWC 2025, qui se tiendra la semaine prochaine à Barcelone. Le constructeur y tiendra un stand (Hall 3, stand 3B4) afin de présenter ses smartphones au public, ainsi que ses autres produits, dont des DSLR. En attendant la sortie de la série 14 Pro, vous pouvez retrouver les autres smartphones de realme sur Amazon, Cdiscount et Fnac.