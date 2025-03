realme 14 Pro : faisons le point sur ce nouveau smartphone disponible dans les rayons

Lors du MWC 2025, realme a une fois de plus prouvé son ambition d’innover sur le marché des smartphones en dévoilant la série realme 14 Pro. Nous nous penchions sur la bête en janvier dernier. La marque, reconnue pour son approche audacieuse et ses appareils au rapport qualité-prix attractif, introduit cette fois-ci le tout premier smartphone au monde à changement de couleur sensible au froid. En collaboration avec Valeur Designers, realme repousse les limites du design en lançant l’Unique Pearl Design sur cette nouvelle gamme. Mais ce n’est pas tout car la série 14 Pro brille aussi par ses avancées en matière d’imagerie et de performances.





Parlons peu, parlons bien, le realme 14 Pro+ s’impose comme une référence en photographie mobile avec des caractéristiques de pointe qui séduiront les amateurs de belles images. Voici ce qu’il faut retenir :

Capteur Sony IMX896 OIS 50 MP : capture des détails nets, même en basse lumière.

capture des détails nets, même en basse lumière. Zoom périscopique jusqu’à 120X : idéal pour des prises de vue ultra-détaillées.

idéal pour des prises de vue ultra-détaillées. Triple flash MagicGlow : des portraits nocturnes à la qualité studio.

des portraits nocturnes à la qualité studio. NEXT AI & AI Ultra Clarity 2.0 : améliore automatiquement la netteté des clichés.

améliore automatiquement la netteté des clichés. Batterie Titan 6000 mAh avec charge rapide 80 W : une autonomie impressionnante.

une autonomie impressionnante. Écran 1,5K incurvé (ratio écran/corps 93,8 %) : immersion garantie.

immersion garantie. Certification IP69/68/66 : résistance à l’eau permettant de filmer sous l’eau pendant une heure.

Pour ceux qui privilégient un smartphone plus compact sans sacrifier les performances, le realme 14 Pro est une alternative séduisante.

Boîtier ultrafin de 7,55 mm : confort et élégance.

confort et élégance. Même batterie Titan 6000 mAh : jusqu’à 17 heures de lecture vidéo.

jusqu’à 17 heures de lecture vidéo. Chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G : puissance et efficacité.

puissance et efficacité. Triple flash MagicGlow & AI Ultra Clarity 2.0 : des photos éclatantes, même de nuit.

des photos éclatantes, même de nuit. Écran AMOLED 6,7 pouces - 120 Hz : fluidité et qualité d’affichage exceptionnelles.

En plus de ses nouveaux modèles, realme a dévoilé un concept révolutionnaire d’objectif interchangeable, permettant d’utiliser des objectifs reflex sur un smartphone. Ce prototype, bien que non encore commercialisé, promet d’apporter une qualité d’image inédite.

Capteur Sony 1 pouce personnalisé : netteté extrême.

netteté extrême. Monture d’objectif propriétaire : pour fixer des objectifs professionnels.

pour fixer des objectifs professionnels. Zoom 10x sans perte & portrait 73 mm : qualité photo inégalée sur smartphone.

: qualité photo inégalée sur smartphone. NEXT AI : retouches simplifiées grâce à l’IA

realme ne s’arrête pas là et propose des outils IA pour une retouche photo et vidéo intuitive :

Retoucheur vocal IA : modifiez vos photos simplement en donnant des instructions vocales.

modifiez vos photos simplement en donnant des instructions vocales. Effaceur vidéo IA : supprimez d’un geste les éléments indésirables de vos vidéos.

Maintenant, penchons-nous sur un point important : le prix. Alors, cela donne quoi ?

realme 14 Pro+ (12 + 512 Go) : 579,99 €

realme 14 Pro (12 + 512 Go) : 479,99 €

realme 14 Pro+ avec batterie 5260 mAh (8 + 512 Go) : 529,99 €

realme 14 Pro avec batterie 5260 mAh :

12 + 512 Go : 479,99 € 8 + 512 Go : 429,99 €



Sans surprise, les realme 14 Pro et 14 Pro+ sont disponibles depuis 3 mars 2025.

Vous pouvez acheter le realme 14 Pro sur :