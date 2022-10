Meta Quest Pro : les contrôleurs sont hautement sophistiqués, faisons le point

La Connect 2022 a mis en lumière les nouveaux contrôleurs du Meta Quest Pro et le moins que nous puissions dire, c'est que la technologie embarquée est de très haute volée ! Meta n'a d'ailleurs pas précisé toute l'étendue des fonctionnalités de ses nouvelles manettes pendant la conférence, au risque de glisser dans le communiqué « trop technique » et par conséquent clivant. C'est lors d'une présentation destinée aux développeurs, que la firme de Mark Zuckerberg a laissé entrevoir les possibilités de ses nouveaux contrôleurs.

Commençons par l'haptique, sachez qu'elle est « localisée », autrement dit, elle possède 3 moteurs distincts :



2 actionneurs résonnants linéaires (LRA) , une pour le pouce, l'autre pour l'index ;

, une pour le pouce, l'autre pour l'index ; 1 modulateur à bobine mobile (VCM) dans la poignée.





Si vous avez déjà tâté de la PS5, vous connaissez déjà le principe, vous faire ressentir ce que vous touchez ou encore où vous marchez. Dans le cas du Meta Quest Pro, vous l'aurez deviné, ressentir le poids de l'objet tenu en main ou la texture de ce que vous pouvez toucher.

Meta affirme même que la partie logicielle est capable de lire l'audio et de le traiter comme des données, permettant alors à l'instar des vestes haptiques de convertir le son en vibrations. Autre fonctionnalité n'ayant pas été dévoilée lors de la Connect 2022 : la détection de l'index. Le capteur de la gâchette est capable de suivre le glissement et la courbure de l'index, entendez par là des interactions possibles plus poussées et un meilleur ressenti naturel.

Quant à la poignée, celle-ci se dote d'un capteur de pression pouvant possiblement détecter jusqu'à 6 N (des Newtons, une unité mesurant la force). Ainsi, il sera possible de serrer des objets qui seraient tenus entre le pouce et le doigt, encore un pas de franchi pour l'immersion !

Localisé à la base du contrôleur, un autre capteur de force peut détecter jusqu'à 2 N. C'est ce qui va vous permettre notamment d'utiliser la base de la manette en tant que marqueur pour écrire sur vos tableaux blancs. Allons encore plus loin ! Le Meta Quest Pro prendra en charge le suivi simultané des manettes et des mains via une prochaine mise à jour. Cette nouvelle feature pourrait permettre à chacun d'utiliser une main et une manette simultanément, potentiellement utile pour des jeux comme le tennis de table et le golf.

Vous allez nous dire que le Meta Quest Pro est avant tout destiné aux professionnels et qu'il n'est pas prévu de base pour jouer... mais les contrôleurs du Quest Pro, les Touch Pro, sont compatibles avec le Meta Quest 2, ce qui signifie que chaque développeur de jeu pourra décider ou non de prendre en compte lesdits contrôleurs en proposant un profil personnalisé.

Enfin, si les développeurs doivent se contenter de mettre en œuvre ces profils d'utilisation manuellement au lancement, une API sera publiée prochainement pour apporter bien plus de précisions à l'ensemble.

Si les Touch Pro vous intéressent, sachez qu'ils sont inclus dans le coffret du Meta Quest Pro, mais pourront également être achetés séparément pour 349,99 € plus tard dans l'année afin d'être utilisés avec le Quest 2. Et si ce dernier vous intéresse, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.