TEST Resident Evil 4 Remake : que vaut la version PS5 Pro ?

Avec l’arrivée de la PlayStation 5 Pro, nombreux sont les développeurs à lancer des patchs pour améliorer leurs jeux sur la nouvelle console de salon de Sony. Capcom n’a évidemment pas manqué l’occasion de mettre à jour Resident Evil 4, l’excellent remake de son jeu d’horreur et d’action culte. Déjà magnifique sur PlayStation 5 l’année dernière, le survival-horror avec Leon S. Kennedy profite de la puissance de la PS5 Pro avec deux modes de rendu. Alors, Resident Evil 4 (2023) sur PlayStation 5 Pro, ça vaut quoi ?

Le mode Résolution apporte une petite ambiance supplémentaire et son framerate est largement suffisant pour un tel titre.



Eh bien sur PS5 Pro, Resident Evil 4 nous propose ici deux options de rendu : Résolution et Frame rate. Ne passons pas par quatre chemins, c’est le premier mode qu’il faut choisir, il permet de profiter du ray tracing en 4K et d’une fluidité très agréable pour un jeu de tir à la première personne comme RE4. Le titre de Capcom tourne bien mieux sur la nouvelle machine de Sony, l’éclairage est sublime et les reflets sont agréables à l’œil, le RE Engine en a encore sous le capot, malgré de petites imperfections ici et là (déjà présentes dans le jeu de base).

De son côté, le mode Frame rate décuple la fréquence d’images, c’est évidemment plus fluide, mais cet ajout de fps ne vaut pas vraiment le coup, nous perdons un peu en qualité sur les reflets et quelques détails. Les différences sont vraiment mineures, mais le mode Résolution apporte une petite ambiance supplémentaire et son framerate est largement suffisant pour un tel titre, loin d’être aussi nerveux qu’un Fast FPS. Pour rappel, le jeu propose également d’autres réglages graphiques plus précis, notamment concernant le HDR et certaines textures, mais il n’y a même plus besoin de s’y pencher grâce à la PS5 Pro.

Si vous avez Resident Evil 4 Remake dans votre collection, la PS5 Pro est une nouvelle occasion de relancer une partie avec Leon afin de profiter de son atmosphère toujours plus oppressante grâce au ray tracing, et cette fois avec un gameplay fluide à 60 fps.

Les plus C'est beau ET fluide en mode Résolution

C'est (un peu moins) beau ET (plus) fluide en mode Frame Rate

Le RE Engine impressionne encore sur PS5 Pro Les moins Toujours de tous petits détails visuels qui chiffonnent, qu'importe le mode de rendu.

Notation Verdict 17 20