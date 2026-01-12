Adieu l’exclu Xbox : Avowed arrive sur PS5 avec une grosse mise à jour anniversaire

Avowed quitte l’écosystème Xbox





Jusqu’ici réservé aux consoles Xbox Series et au PC, Avowed s’apprête à franchir une nouvelle étape de son parcours. Xbox Game Studios et Obsidian Entertainment ont officialisé la sortie du jeu sur PlayStation 5, prévue pour le 17 février 2026 (oui déjà). Cette arrivée marque la fin du statut d’exclusivité console et permet au titre d’élargir son audience, un an presque jour pour jour après son lancement initial sur Xbox Series et PC, intervenu le 18 février 2025.

Une sortie accompagnée de l’Anniversary Update





La version PS5 d’Avowed ne débarquera pas seule. Elle sera accompagnée de l'Anniversary Update, une mise à jour majeure pensée pour enrichir l’expérience globale. Parmi les nouveautés annoncées figurent l’ajout d’un mode New Game Plus, un mode Photo, un nouveau type d’arme, la possibilité de modifier l’apparence du personnage directement dans le monde, ainsi que de nouveaux presets de personnages et d’options liées aux capacités Godlike. Cette mise à jour sera également déployée sur les autres plateformes, assurant une parité de contenu entre toutes les versions du jeu.

Précommandes ouvertes et nouvelle étape pour le jeu





Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le PlayStation Store, confirmant la volonté de positionner Avowed comme un action-RPG désormais multiplateforme. Avec cette sortie sur PS5 et une mise à jour anniversaire conséquente, le titre d’Obsidian Entertainment entre dans une nouvelle phase de son exploitation. Nous retenons surtout un signal fort envoyé par Xbox Game Studios, illustrant une stratégie d’ouverture progressive de certaines licences auparavant cantonnées à un seul écosystème.