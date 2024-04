RUMEUR : une exclu consoles PlayStation bientôt portée sur Xbox ?

Ember Lab a sorti en septembre 2021 Kena: Bridge of Spirits, un jeu d'aventure et d'action avec guide d'esprits partant à la recherche d'un temple sacré. Un titre très sympathique, beaucoup mis en avant par Sony car exclusif aux PlayStation 4 et PS5 sur consoles, même si une version PC est également sortie en même temps.

Mais visiblement, l'exclusivité consoles ne pourrait être que temporaire, car l'ESRB vient de lister Kena: Bridge of Spirits sur Xbox Series X|S. L'organisme de classification nord-américain se trompe rarement, Ember Lab et Microsoft pourraient officialiser ce portage prochainement, comme lors du Xbox Games Showcase en juin prochain ? L'ESRB mentionne par ailleurs une Deluxe Edition, éditée par Maximum Entertainment, le titre d'Ember Lab pourrait avoir droit à son édition physique sur la console de Microsoft.

Ember Lab et Microsoft n'ont pour l'instant pas commenté cette rumeur. Si vous avez une PS5, vous pouvez déjà retrouver Kena: Bridge of Spirits - Deluxe Edition à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.