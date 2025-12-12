South of Midnight : l'exclu Xbox annoncée sur deux nouvelles consoles

En février dernier, Compulsion Games (Contrast, We Happy Few) a sorti South of Midnight, un jeu d'action et d'aventure qui nous emmenait dans le Sud profond des États-Unis. Un titre très sympathique, nommé dans la catégorie Jeu le plus impactant aux Game Awards 2025, qui est plus l'instant exclusif aux Xbox Series X|S et PC.

South of Midnight annoncé sur PS5 et Switch 2





Pourtant, c'est avant la cérémonie des Game Awards 2025 que Compulsion Games a fait une grande annonce. Sur les réseaux sociaux, le studio canadien annonce que South of Midnight sortira sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 au printemps 2026. Le titre va s'inviter sur deux nouvelles plateformes, mais il faudra encore patienter pour découvrir la date de sortie précise. Le titre est pour rappel sorti le 8 avril 2024 sur PC et Xbox Series X|S.

Présentation de South of Midnight





Incarnez Hazel et explorez un univers sombre et fantastique, où vous découvrirez les mythes et les créatures du sud des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'une catastrophe naturelle s'abat sur sa ville natale, Hazel est appelée à devenir tisseuse : une soigneuse dont la magie peut retisser les liens rompus et guérir les esprits. Forte de ses nouveaux pouvoirs, Hazel devra affronter et dompter des créatures redoutables, lever le voile sur les secrets de son passé familial et, avec un peu de chance, retrouver un foyer.

