Arc System Works : le créateur de la série BlazBlue quitte le studio

Après le départ de Yoshinori Ono de Capcom et donc son éloignement de Street Fighter en 2020, c'est au tour d'un autre grand créateur de jeu de combat de quitter son studio et sa franchise. Toshimichi Mori, concepteur de la célèbre série des BlazBlue, a en effet annoncé qu'il était récemment parti d'Arc System Works pour voguer vers de nouveaux horizons.

Entré dans la société il y a 20 ans, il s'était vu confier la direction de BlazBlue: Calamity Trigger, sorti en 2008 sur bornes d'arcade puis sur consoles. Il a depuis travaillé exclusivement sur la franchise, jusqu'au cross-over BlazBlue: Cross Tag Battle en 2018. Un épisode mobile et des portages ont eu lieu depuis, notamment avec BlazBlue: Central Fiction Special Edition (disponible à partir de 35,02 € à la Fnac), mais aucun nouvel épisode ne semblait pointer le bout de son nez. Si un autre se prépare en secret, il se ferait donc sans Toshimichi Mori.

J’ai quelque chose à annoncer à tous les joueurs. Moi, Toshimichi Mori, j’ai quitté Arc System Works, l’entreprise dans laquelle j’ai travaillé pendant de nombreuses années. J’ai d’abord rejoint Arc System Works après avoir travaillé sur Guilty Gear X en tant qu’employé de PicPac et je chéris beaucoup les expériences que j’ai vécues au cours de mes 20 années là-bas, que ce soit en travaillant pour divers titres de jeux de combat, en développant mon propre titre BlazBlue ou en me connectant avec beaucoup de nos joueurs . Je n’ai que de la gratitude envers le personnel d’Arc System Works et les autres qui ont travaillé avec moi, ainsi que tous les joueurs qui nous ont soutenus. Merci du fond du cœur. Je vais quitter Arc System Works. Cela peut provoquer des sentiments d'inquiétude, en particulier chez les fans de la série BlazBlue. Pour cela, je m’excuse sincèrement. Pour le moment, je pense à créer et à livrer un jeu pour les utilisateurs d’une manière ou d’une autre, et je vais concentrer mes forces sur cet objectif. Votre soutien serait très apprécié.

Toshimichi Mori va donc tout de même rester dans le milieu du jeu vidéo, avec un studio encore non précisé. Quant à savoir si son prochain titre sera encore un jeu de combat ou quelque chose de plus original, nous le verrons seulement plus tard.