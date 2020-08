Yoshinori Ono, producteur de Street Fighter, quitte Capcom

2020 est vraiment une année particulière pour les fans de Street Fighter. À cause du COVID-19, le Capcom Pro Tour a été modifié, il n'y aura pas de compétitions physiques (dommage pour la finale à Paris), mais des tournois en ligne pour éviter le virus. Tout cela n'est cependant rien à côté de la nouvelle qui vient de tomber aujourd'hui : Yoshinori Ono quitte Capcom.

Le Japonais avait rejoint le studio en 1998, en travaillant d'abord sur la partie sonore de plusieurs titres de Capcom, puis il est devenu assistant-producteur sur Onimusha 2: Samurai's Destiny. Il a par la suite produit Chaos Legion, fit un détour sur les Resident Evil: Outbreak (du côté de la modélisation), mais aujourd'hui, Yoshinori Ono est surtout connu pour être le producteur exécutif des Street Fighter, poste qu'il a également occupé sur Marvel vs. Capcom: Infinite et Darkstalkers Resurrection. C'était le visage de la franchise depuis plus de 10 ans, et il était également régulièrement questionné au sujet de Deep Down, Action-RPG annoncé en 2013 et qui se fait toujours attendre.

Mais voilà, comme l'explique Yoshinori Ono dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, il a décidé de quitter Capcom en cet été 2020, ce qui ne sent pas bon pour Deep Down. Concernant la licence Street Fighter, elle va évidemment perdurer grâce aux autres membres de Capcom, Ono leur souhaite bonne chance pour l'avenir, et il va évidemment suivre l'évolution de la franchise avec intérêt ces prochaines années. Yoshinori Ono conclut son message par un cri qui résonnera dans le cœur des fans : « Shoryuken ! » Et si cela ne vous parle pas, vous pouvez découvrir la saga avec Street Fighter V: Champion Edition, vendu 29,99 € à la Fnac.

