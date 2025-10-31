Atari 2600+ PAC-MAN Edition redonne vie à la légende du rétro gaming

Atari et Plaion Replai remettent les pendules à l’heure avec une console qui sent bon la nostalgie. L’Atari 2600+ PAC-MAN Edition arrive ce 31 octobre 2025, juste à temps pour Halloween. Une date symbolique pour célébrer le plus célèbre chasseur de fantômes du jeu vidéo.

« La nostalgie prend une nouvelle forme » explique Ben Jones, directeur commercial chez Plaion Replai. « En réunissant deux icônes du jeu vidéo, nous avons créé un morceau d’histoire qui n’est pas seulement esthétique, mais qui fonctionne aussi à merveille. »

Cette édition spéciale revisite la mythique 2600 en lui offrant un look totalement inédit. Le boîtier adopte le jaune vif de PAC-MAN, avec un panneau avant orné de symboles lumineux à l’effigie des personnages de la licence. Le charme du rétro s’allie à la praticité du moderne grâce à une sortie HDMI, une alimentation en USB-C et des options d’affichage adaptées aux écrans d’aujourd’hui (4:3 ou 16:9).

Dans la boîte se trouve une cartouche PAC-MAN Double Feature qui réunit deux versions du jeu culte. La première, PAC-MAN 2600, reprend l’adaptation originale qui a initié des millions de joueurs à la chasse aux fantômes. La seconde, PAC-MAN 7800, s’inspire davantage de l’arcade d’époque, avec une animation plus fluide et un rendu visuel plus fidèle. La console est livrée avec une manette sans fil PAC-MAN CX-40+ peinte en jaune, un clin d’œil évident à l’accessoire emblématique d’Atari.

Wade Rosen, PDG d’Atari, voit dans cette sortie une célébration du patrimoine du jeu vidéo. « Atari et PAC-MAN ont tous deux défini ce que signifie jouer. Cette sortie célèbre cet héritage commun et la joie infinie de la chasse qui continue d’inspirer des générations. »

Les collectionneurs ne seront pas en reste puisque plusieurs manettes PAC-MAN CX-40+ seront également proposées séparément. Cinq teintes rappellent les personnages de la série, avec le jaune de PAC-MAN, le rouge de Blinky, le rose de Pinky, le bleu d’Inky et l’orange de Clyde. Ces versions colorées s’adressent autant aux nostalgiques qu’aux amateurs d’objets décoratifs liés à l’univers rétro.

L’Atari 2600+ PAC-MAN Edition est disponible dès maintenant chez les principaux revendeurs, comme Amazon.fr, ainsi que sur Atari.com. Une belle occasion de retrouver le frisson des parties endiablées et l’atmosphère unique des jeux d’arcade d’autrefois.