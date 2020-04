Pac-Man Championship Edition 2 gratuit sur PS4, Xbox One et PC pour le confinement, profitez-en !

Nous n'avons jamais été aussi couverts de jeux gratuits qu'en cette période de confinement. Les éditeurs font de leur mieux pour nous aider à passer le temps en cette période trouble, et c'est désormais Bandai Namco Games qui fait un geste envers sa communauté.

L'éditeur nous propose de récupérer gratuitement et définitivement Pac-Man Championship Edition 2, une version moderne et plus orientée scoring que jamais de la licence culte. Dans des parties classiques, en Contre-la-Montre ou en Aventure, nous devons nous déjouer de fantômes, pièges et règles restrictives pour passer le plus rapidement les niveaux.

Vous pourrez bénéficier du jeu offert sur PS4 via le PlayStation Store, sur Xbox One via le Microsoft Store, et sur PC via Steam jusqu'au 10 mai 2020. Pour les joueurs Switch, malheureusement, Pac-Man Championship Edition 2 Plus n'est pas concerné par l'offre.

