Bandai Namco : le producteur de Tekken 7 et SoulCalibur VI quitte le studio

Motohiro Okubo n'est pas un nom forcément connu du grand public, et pourtant, il a rejoint Namco il y a 25 ans, et il a produit ces dernières années deux jeux de combats majeurs pour le studio japonais (désormais Bandai Namco), à savoir SoulCalibur VI et Tekken 7. Mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Motohiro Okubo vient en effet d'annoncer qu'il quitte Bandai Namco pour rejoindre un nouveau studio de développement à Shibuya. Il remercie évidemment tous les fans de ses jeux, notamment ceux de SoulCalibur VI, c'est grâce à lui que la franchise a eu droit à un nouvel opus, et concernant Tekken 7, il est toujours resté dans l'ombre du directeur du jeu, le fantasque Katsuhiro Harada. Motohiro Okubo rappelle au passage qu'il a produit Pac-Man 99, un Battle Royale sur Switch dans la lignée de Tetris 99 et Super Mario Bros. 35, mais qui n'a pas rencontré le même succès.

Motohiro Okubo garde encore secrète l'identité de son nouveau studio, ils sont nombreux à Shibuya, mais il devrait en toute logique officialiser sa venue dans cette équipe très prochainement. Vous pouvez retrouver SoulCalibur VI à 14,99 € sur Amazon.