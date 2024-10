BON PLAN : la tablette Veidoo 13 pouces à prix cassé sur Cdiscount

Vous cherchez une tablette grand écran à petit prix ? La Veidoo 13 pouces est en ce moment en promotion sur Cdiscount. Avec un écran large, une grosse batterie et une mémoire extensible, elle a de quoi séduire les utilisateurs polyvalents. Voici pourquoi cette tablette pourrait devenir votre nouvelle alliée du quotidien !



Un grand écran 13 pouces pour plus de confort

Avec sa dalle de 13 pouces (2K 2160x1440 FHD), cette tablette est parfaite pour :

Regarder des vidéos en streaming, lire des ebooks ou naviguer sur le web.

Faire des appels en visio avec une image plus immersive.

Travailler confortablement avec des applications bureautiques.

Le grand écran est également idéal pour des jeux occasionnels ou des sessions de dessin numérique.

Performance et stockage : 16 Go de RAM + 256 Go de stockage extensible

256 Go de mémoire interne : suffisant pour stocker vos applis essentielles.

Stockage extensible jusqu’à 2 To.

Android : une interface simple et fluide pour tous types d’usages.

Idéal pour un usage familial ou pour ceux qui aiment emporter leurs films, photos et documents partout avec eux.

Une autonomie XXL avec une batterie de 10 000 mAh

La batterie de 10 000 mAh vous assure des heures d’utilisation sans interruption :

Jusqu’à 8-10 heures de streaming vidéo ou navigation.

Recharge rapide pour être prêt rapidement entre deux utilisations.

Parfait pour les voyages ou les longues journées de travail à distance.

Appareils photo intégrés

La tablette Veidoo est équipée de deux caméras pour répondre à vos besoins :

Caméra avant pour les appels vidéo.

Caméra arrière pour capturer des souvenirs ou scanner des documents.

Un rapport qualité/prix imbattable



Mais en quelques mots, pourquoi craquer pour la Veidoo 13 pouces ?

Grand écran pour une expérience immersive.

Autonomie généreuse pour une utilisation sans stress.

Stockage extensible, idéal pour les contenus multimédias.

C’est une tablette polyvalente, parfaite pour les étudiants, les familles ou les amateurs de multimédia. Attention : Les stocks sont limités, alors ne tardez pas trop !