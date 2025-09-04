CINEMA : 28 Ans plus tard : Le Temple Des Morts, première bande-annonce pour la suite de la trilogie

28 Ans plus tard, encore des infectés en Angleterre





En juin dernier sortait 28 Ans plus tard, la suite tant attendue de 28 Jours et 28 Semaines plus tard. Un film réalisé par Danny Boyle et scénarisé par Alex Garland, comme le premier volet, qui nous plonge dans une Angleterre coupée du monde et encore ravagée par le virus ayant infecté une bonne partie de la population. Le long-métrage a été applaudi par la critique, mais un peu moins par les spectateurs, avec des notes de 88 % et 64 % sur Rotten Tomatoes.

Un premier trailer pour 28 Ans Plus tard : Le Temple des Morts





Mais voilà, ce 28 Ans plus tard n'était que le premier volet d'une trilogie et le second film sortira au cinéma en tout début d'année prochaine. Sony Pictures, qui distribue le long-métrage, vient de dévoiler la première bande-annonce de 28 Ans Plus tard : Le Temple Des Morts, toujours scénarisé par Alex Garland, produit par Danny Boyle, mais réalisé par Nia DaCosta (Candyman, The Marvels, Hedda).

Dans cette suite, nous retrouverons évidemment le jeune Spike (Alfie Williams) et le Dr Kelson (Ralph Fiennes), mais aussi Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell), sapé comme Jimmy Savile et à la tête d'une secte vénérant le Temple des Os. « Des changements bien plus profonds restent à venir » promet Sony Pictures.

Quand sortira 28 Ans Plus tard : Le Temple des Morts ?





La date de sortie de 28 Ans plus tard : Le Temple des Morts est fixée au 14 janvier 2026 au cinéma. Vous pouvez précommander le précédent film en Blu-ray 4K à 29,99 € chez Leclerc, il sortira le 22 octobre prochain.