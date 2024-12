CINEMA : 28 Ans plus tard, la première bande-annonce est là !

En 2002, Danny Boyle a secoué le milieu du film horrifique avec 28 Jours plus tard, un long-métrage nous plongeant dans un Londres apocalyptique, près d'un mois après qu'un virus se soit échappé d'un laboratoire. Un film avec Cillian Murphy, Naomie Harris, Brendan Gleeson et Christopher Eccleston qui a modernisé le genre du film de zombies grâce à ses infectés rapides et violents. Une suite a vu le jour en 2007, 28 Semaines plus tard, réalisée par Juan Carlos Fresnadillo avec Robert Carlyle, Imogen Poots, Rose Byrne et Jeremy Renner. Mais, depuis des années, un troisième volet se fait attendre et il se concrétise enfin.

Sony Pictures vient de dévoiler cette semaine la première bande-annonce de 28 Ans plus tard, avec une nouvelle fois Danny Boyle à la réalisation. Comme suggéré à la fin du précédent opus, le virus touche désormais le monde entier et nous suivrons Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes tentant de survivre. Cillian Murphy, également producteur délégué, devrait faire son retour dans le rôle de Jim. Le scénario reste vague, il faut se contenter d'un « Que deviendra l'humanité ? », mais le script a été coécrit par Alex Garland, qui a débuté sa carrière avec 28 Jours plus tard et Sunshine de Danny Boyle, avant de brillamment moderniser Dredd et de scénariser ses propres réalisations (Ex Machina, Annihilation, Men, Civil War). De quoi rassurer les fans !

La date de sortie de 28 Ans plus tard est fixée au 18 juin 2025 au cinéma. En attendant, vous pouvez acheter 28 Semaines plus tard en Blu-ray à 14,99 € sur Amazon.