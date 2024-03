CINEMA : Alien: Romulus, première bande-annonce sous tension pour le 9e film de la saga

Née en 1979 avec Alien, le 8ème passager, la franchise avec les extraterrestres baveux va se poursuivre avec une série qui fera office de préquelle, mais également avec un nouveau film prenant place entre les deux premiers épisodes, alors qu'Ellen Ripley a déjà affrontré un Xénomorphe dans le Nostromo.

Aujourd'hui, la 20th Century Fox dévoile la première bande-annonce d'Alien: Romulus, à découvrir en VF ci-dessus ou en VOSTFR plus bas. Bon, les dialogues sont rares dans cette courte vidéo, la tension est à son comble, le film promet déjà d'être plutôt sanglant et surtout totalement fidèle à la franchise, un Facehugger et un Xénomorphe sont déjà visibles. Alien: Romulus suivra pour rappel un groupe de jeunes vivant sur une planète en pleine terraformation et qui se font attaquer par les Aliens... Au casting, nous retrouverons Cailee Spaeny (Priscilla), Archie Renaux (Gold Digger) et Isabela Merced (Dora et la Cité perdue), le film sera réalisé par Fede Álvarez, déjà connu pour le remake d'Evil Dead, Don't Breathe : La Maison des ténèbres et Millénium : Ce qui ne me tue pas.

Alien: Romulus est attendu le 14 août 2024 au cinéma