CINEMA : Borderlands, un premier aperçu de Cate Blanchett en Lilith

Le film Borderlands réalisé par Elith Roth promet déjà d'être fou, son casting cinq étoiles fait déjà rêver les fans. Jack Black, Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Gina Gershon, Janina Gavankar, la liste est longue, mais pour le moment, nous ne savons pas vraiment à quoi ressembleront leurs personnages dans le film.

Heureusement pour les fans, Jamie Lee Curtis a décidé de partager quelques images dans les prochains jours, et elle commence dès maintenant avec la silhouette de Lilith, incarnée par Cate Blanchett. Si aucun détail n'est discernable sur le cliché en noir et blanc et en contre-jour, les fans auront directement reconnu la Sirène très présente dans la franchise Borderlands depuis le second volet. Sur le ton de l'humour, Jamie Lee Curtis annonce qu'elle dévoilera des photographies sans doute similaires de Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu), Claptrap (Jack Black) et de Patricia Tannis, incarnée par elle-même.

Cela semble donc être le début de la campagne promotionnelle de Borderlands, croisons désormais les doigts pour qu'une bande-annonce ou du moins un teaser pointe rapidement le bout de son nez, et pour que la date de sortie au cinéma ne soit pas trop éloignée. Vous pouvez retrouver Borderlands 3 Super Deluxe à 34,99 € sur Amazon.