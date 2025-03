CINEMA : Destination Finale: Bloodlines dévoile sa bande-annonce, la Mort est revancharde

Alors que la saga Saw semble s'être terminée de la pire des manières, c'est une autre franchise de films d'horreur culte des années 2000 qui va faire son grand retour prochainement. Après un premier teaser en février dernier, Warner Bros. a dévoilé récemment la bande-annonce Destination Finale: Bloodlines, sixième volet de la licence.

Après une nouvelle mort toujours aussi improbable lors d'un barbecue, la bande-annonce nous dévoile enfin le pitch de ce Destination Finale: Bloodlines. Dans les années 60, Iris Campbell a eu une prémonition et a eu le temps d'éviter un drame, au grand dam de la Mort, qui compte se venger en s'en prenant à sa famille plusieurs années plus tard... de manière imaginative, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Produit par New Line Cinema et distribué par Warner Bros., Destination Finale: Bloodlines mettra en scène un paquet de nouveaux personnages, incarnés par Kaitlyn Santa Juana (Flash), Teo Briones (Chucky), Richard Harmon (Les 100), Owen Patrick Joyner (L'École des chevaliers), Anna Lore (Gotham Knights) ou encore Brec Bassinger (Stargirl). Tony Todd reprendra une ultime fois son rôle de William Bludworth, personnage récurrent de la franchise qui en connaît un rayon sur la Mort et son dessein. Le comédien nous a malheureusement quittés en novembre dernier.

Réalisé par Adam Stein et Zach Lipovsky (Freaks, Kim Possible), scénarisé par Guy Busick (Scream V et VI) et Lori Evans Taylor (Cellar Door), Destination Finale: Bloodlines sortira au cinéma le 14 mai 2025. Vous pouvez retrouver le coffret Blu-ray avec les cinq précédents films à partir de 42,45 € sur Amazon et Fnac.