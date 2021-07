CINEMA : Dragon Ball Super: Super Hero, un titre, un court teaser et de premiers artworks pour le film de 2022 !

Puisque la pandémie est toujours présente, la SDCC a encore cédé sa place cette année à la Comic-Con@Home 2021, un rendez-vous majeur qui était guetté par les fans de Dragon Ball du monde entier. Et pour cause, le prochain long-métrage Dragon Ball Super devait y refaire parler de lui à l'occasion d'un panel. Bon, ce fut un sacré cafouillage, puisque toute la présentation a directement été mise en ligne sur la Toile, à revoir ci-dessous. Pas mal d'informations et visuels concernant celui qu'il faut désormais appeler Dragon Ball Super: Super Hero ont été montrés, faisons le point.

Après avoir rappelé l'implication d'Akira Toriyama, que ce soit au character design ou au scénario, nous pouvons justement découvrir plusieurs artworks de personnages. Piccolo aura ainsi droit à un changement majeur, puisque la couleur de ses bras ne sera plus rose et vert comme dans l'anime, mais jaune et vert à l'instar des illustrations colorisées du manga. Une illustration montre le lieu où il vit, en pleine nature près d'un lac et de cascades., avec sa maison dans un style bien de Namek. Nous retrouvons également Pan dans une jolie petite tenue scolaire, Krilin en tenue de policier et dont les yeux ne sont plus couleur chair, ainsi qu'un duo de personnages entièrement inédit se ressemblant. Un clip montrant Gokû en mouvement a également été diffusé (à 21:50).

