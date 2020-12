CINEMA : Edge of Tomorrow 2, Emily Blunt donne enfin des nouvelles du film

Six ans après la sortie du premier volet, Emily Blunt donne enfin des nouvelles de la suite d’Edge of Tomorrow. Pour rappel, c'est un film de science-fiction sorti dans les salles obscures en 2014 et réalisé par Doug Liman. Tom Cruise et Emily Blunt y incarnaient deux soldats devant repousser une invasion alien. Toutefois, le personnage de Tom Cruise, le commandant William Cage se retrouvait enfermé dans une boucle temporelle et revivait la même journée sans fin. La phrase « Live. Die. Repeat. » (Vis. Meurs. Recommence. en français) illustre parfaitement le synopsis du long-métrage.

C’est donc lors d’une interview accordée à The Hollywood Reporter qu’Emily Blunt a évoqué le script d’Edge of Tomorrow 2 et l’a qualifié de « très prometteur ».

Oui, le script est vraiment très prometteur et vachement cool. Je ne sais pas quand tout se mettra en ordre. Entre nos emplois du temps chargés, il faudrait juste qu'on trouve un moment et que le tournage puisse enfin commencer. Mais les idées sont là, et elles sont excellentes.

L’actrice n’a pas évoqué plus de détails concernant le long-métrage et a expliqué qu’elle avait un emploi du temps extrêmement chargé. Tom Cruise est lui aussi très occupé, car il tourne actuellement Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8, dont les sorties ont été repoussées.

